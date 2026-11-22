Balena dreaptă din Atlanticul de Nord numără acum 382 de exemplare, potrivit unui consorțiu de oameni de știință care a publicat luni estimarea anuală a populației acestor exemplare. Aceasta reprezintă o scădere de aproximativ 2% față de estimarea de anul trecut, care arăta o creștere recentă lentă, dar constantă, a populației de balene, potrivit AP.

Secole de vânătoare de balene

Balenele au fost decimate de secole de vânătoare comercială de balene, care s-a încheiat în mare parte în anii 1930. Animalele enorme și-au revenit lent, iar astăzi sunt amenințate de încurcarea în echipamentele de pescuit și de coliziunile cu navele.

Aceste amenințări, combinate cu încălzirea oceanului, au conspirat pentru a menține populația sub control, a declarat Heather Pettis, președinta Consorțiului Balenelor Drepte din Atlanticul de Nord. Pettis a spus că încălzirea oceanului a cauzat deplasarea hranei balenelor – organisme minuscule numite copepode – și că balenele le-au urmat în zone ale oceanului care nu sunt protejate de coliziuni și încurcături cu navele.

„Știm că această populație se poate și se va deplasa pentru a găsi hrană și, dacă nu o protejăm în întreaga sa arie de răspândire, s-ar putea să ne confruntăm cu o altă situație în care vom avea din nou acest declin extraordinar”, a spus Pettis.

Noi măsuri de protecție

Populația de balene a scăzut cu aproximativ 25% între 2010 și 2020, într-o perioadă în care anii de reproducere slabă au coincis cu o mortalitate ridicată. Ultimii ani au fost puțin mai încurajatori, dar oamenii de știință și conservaționiștii au avertizat că balenele au nevoie de ani de număr mare de nașteri, împreună cu noi măsuri de protecție, pentru a avea șansa de a se reface.

Pierderea populației de balene de anul trecut subliniază necesitatea de a proteja balenele de încurcături și de coliziuni cu navele, a declarat Nora Ives, cercetătoare marină în cadrul campaniei grupului de mediu Oceana pentru balenele drepte.

Populația a scăzut la doar 73 de femele reproducătoare

Balenele drepte, care pot cântări 68.039 kilograme, nasc în largul insulelor Carolina, Florida și Georgia iarna și se aventurează spre nord, către zonele de hrănire din New England și Canada. Grupuri mari de animale, care includ uneori o cincime din întreaga populație, sunt uneori văzute în largul statului Massachusetts primăvara. Anul trecut a fost unul dintre cele mai reușite sezoane de fătare înregistrate vreodată, cu peste 20 de pui născuți.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a declarat că ultimii nouă ani au fost, de asemenea, o perioadă cu un număr neobișnuit de mare de răniri și decese în rândul balenelor. Populația a scăzut la doar 73 de femele reproducătoare, ceea ce face dificilă refacerea stocului.