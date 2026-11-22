Oamenii de știință de la Centrul Medical al Universității Massachusetts General Brigham and Rush au urmărit 1.338 de adulți în vârstă timp de până la 19 ani.

Potrivit Men’s Journal, cei care dormeau în mod obișnuit dimineața aveau un risc de mortalitate cu 30% mai mare decât cei care dormeau la începutul după-amiezii.

Fiecare oră suplimentară de somn zilnic a fost asociată cu un risc de mortalitate cu 13% mai mare, în timp ce fiecare somn zilnic suplimentar a fost legat de o creștere cu 7%.

Aceste asocieri au persistat după ce oamenii de știință au luat în considerare mai mulți factori de sănătate și de somn pe timpul nopții.

Cercetătorii au sugerat că somnul în exces ar putea „însemna o vulnerabilitate la o vârstă înaintată”.

„Dormitul excesiv pe timpul zilei indică probabil o boală preexistentă, afecțiuni cronice, tulburări de somn sau o disregulare circadiană”, a explicat Chenlu Gao, autorul principal al studiului.

Cu toate acestea, studiul nu poate stabili concret o relație de cauzalitate. Deoarece participanții erau predominant adulți albi, în vârstă, este posibil ca rezultatele să nu fie aceleași în rândul persoanelor mai tinere.

Totuși, aceste rezultate nu indică neapărat că ar trebui să renunți la un pui de somn după-masa.

„Siestele scurte, ce durează o oră, sunt cel mai probabil benigne și nu sunt asociate cu riscuri suplimentare”, a precizat Gao.