Studiul, coordonat de fizicianul Pouya Asadi de la Universitatea din California, Santa Cruz, propune o nouă abordare a problemei materiei întunecate și încearcă să explice de ce cantitatea acesteia este de aproximativ cinci ori mai mare decât cea a materiei obișnuite. Cercetarea a fost publicată pe platforma de preprinturi științifice arXiv.

Materia întunecată ar putea avea propriul tabel periodic

Materia întunecată nu poate fi observată direct cu telescoapele, însă existența sa este dedusă din efectele gravitaționale asupra materiei vizibile. Mișcarea galaxiilor și distribuția materiei în Univers indică prezența unei componente invizibile, a cărei cantitate este estimată la aproximativ cinci ori mai mult decât materia obișnuită.

Una dintre întrebările care îi preocupă pe cercetători este motivul pentru care cele două tipuri de materie au ajuns să existe în proporții relativ apropiate, deși nu există, în modelele obișnuite, o explicație clară pentru această asemănare.

Problema este cunoscută drept „problema coincidenței materiei”. Cercetătorii consideră că raportul dintre materia obișnuită și cea întunecată ar putea să nu fie întâmplător, ci să indice o origine comună a celor două componente.

„Faptul că cele două sectoare ajung totuși să aibă densități energetice aflate într-un raport de câteva ori unul față de celălalt ar putea fi un indiciu important al unei origini comune a abundențelor de materie vizibilă și întunecată”, explică autorii studiului.

Pentru a investiga această posibilitate, echipa a analizat un model teoretic numit Mirror Twin Higgs, care presupune existența unui sector ascuns al Universului, conectat matematic cu lumea pe care o putem observa.

Cum ar putea funcționa universul în oglindă

Modelul pornește de la ideea că materia obișnuită și materia întunecată nu sunt complet independente. Cele două sectoare ar putea avea particule și forțe similare, legate printr-o simetrie matematică.

În scenariul analizat de cercetători, neutronii întunecați ar avea o masă de aproximativ cinci ori mai mare decât protonii obișnuiți. Dacă Universul timpuriu ar fi produs cantități aproximativ egale din cele două tipuri de particule, diferența de masă ar putea explica raportul dintre materia întunecată și cea obișnuită.

Totuși, universul în oglindă nu ar reproduce perfect structura celui cunoscut. În timp ce în Universul nostru neutronii sunt puțin mai grei decât protonii și se pot dezintegra în protoni, în modelul propus relația dintre particulele întunecate ar fi inversată.

Neutronii întunecați ar fi mai ușori decât protonii întunecați și ar reprezenta elementele stabile de bază ale materiei întunecate.

Ce elemente chimice ar putea exista în universul invizibil

O consecință a acestei teorii este posibilitatea ca particulele întunecate să se combine și să formeze nuclee atomice stabile, la fel cum se întâmplă în materia obișnuită.

Calculele cercetătorilor indică posibilitatea existenței unor versiuni întunecate ale heliului, litiului, beriliului, borului și chiar carbonului.

Hidrogenul, cel mai simplu și mai răspândit element chimic din Universul nostru, ar fi însă instabil în acest scenariu. Protonii întunecați ar putea captura electroni întunecați și s-ar transforma în neutroni, ceea ce ar duce la dispariția atomilor de hidrogen întunecat.

În schimb, deuteriul, o formă mai grea a hidrogenului, care conține un neutron suplimentar, ar putea fi stabil.

Cercetătorii nu exclud nici formarea unor structuri mai complexe. Elementele întunecate ar putea să se organizeze în solide sau să formeze particule minuscule de praf cosmic întunecat.

Acestea s-ar putea deplasa prin spațiu, asemenea prafului cosmic obișnuit, însă ar interacționa cu o formă proprie de lumină întunecată și ar rămâne invizibile pentru telescoapele convenționale.

Modelul teoretic ridică inclusiv posibilitatea existenței unor stele în oglindă, alcătuite din materie întunecată, care ar putea fi mult mai mici și mai dense decât stelele obișnuite.

Cum ar putea fi detectate urmele universului invizibil

Deși materia întunecată nu ar putea fi observată direct în acest model, cercetătorii consideră că existența structurilor sale ar putea lăsa urme detectabile în Univers.

Una dintre posibilități este identificarea unor modificări subtile în distribuția materiei, produse de interacțiunile dintre particulele întunecate și radiația întunecată în primele etape ale Universului.

Aceste fenomene ar fi asemănătoare oscilațiilor acustice barionice (BAO), urme ale undelor sonore care s-au propagat prin plasma densă a Universului timpuriu. După aproximativ 380.000 de ani de la Big Bang, când Universul a devenit transparent, aceste unde au lăsat tipare în distribuția materiei.

Cercetătorii propun că un fenomen similar ar putea exista și în sectorul întunecat. Aceste urme au fost denumite oscilații acustice întunecate (DAO) și ar putea apărea în două etape distincte, în funcție de momentul în care diferitele particule întunecate au încetat să interacționeze între ele.

O astfel de semnătură ar putea ajuta la diferențierea modelului propus de alte teorii despre materia întunecată.

O altă posibilitate ar fi detectarea unor interacțiuni foarte slabe între materia întunecată și cea obișnuită, cu ajutorul unor detectoare de particule mai sensibile.

Deocamdată, existența acestui univers în oglindă rămâne o ipoteză teoretică, iar modelul nu a fost confirmat experimental.

„Lucrarea noastră reprezintă prima explorare detaliată și sistematică a consecințelor nucleare, cosmologice și observaționale combinate ale acestei clase de modele”, au scris cercetătorii.