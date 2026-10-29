A construit singură un avion la 16 ani, iar acum vrea să descifreze Universul. Fiziciana comparată cu Einstein și teoria sa revoluționară

Cercetările sale explorează posibilitatea ca gravitația și fenomenele cuantice să poată fi explicate printr-un cadru teoretic comun, notează publicația New Scientist.

Cine este Sabrina Pasterski, fiziciana comparată cu Albert Einstein

Sabrina Pasterski a atras atenția încă din adolescență, când a reușit să construiască și să piloteze propriul avion înainte de împlinirea vârstei de 17 ani.

Ulterior, interesul său s-a îndreptat către fizica teoretică și problemele fundamentale privind structura Universului.

Cercetătoarea dezvoltă o abordare cunoscută sub numele de „holografie cerească”, prin care încearcă să identifice legături între descrieri aparent incompatibile ale realității.

Comparațiile cu Albert Einstein reflectă reputația sa intelectuală, însă teoria pe care o studiază rămâne un domeniu de cercetare, nu o soluție definitiv demonstrată.

De ce nu se potrivesc cele două mari teorii ale fizicii

Una dintre provocările majore ale științei este reconcilierea relativității generale cu mecanica cuantică.

Teoria relativității generale, formulată de Einstein, descrie gravitația prin curbarea spațiului și timpului, considerate împreună o structură continuă.

În schimb, mecanica cuantică explică fenomenele care au loc la scara particulelor elementare, unde anumite mărimi fizice, precum energia, pot avea valori discrete.

Ambele teorii au fost confirmate experimental în domeniile lor de aplicare, însă integrarea lor într-o descriere unitară a naturii rămâne o problemă deschisă.

Ce este holografia cerească și cum ar putea schimba înțelegerea Universului

Cercetările Sabrinei Pasterski se concentrează asupra ideii că două descrieri matematice foarte diferite pot reprezenta, în realitate, același sistem fizic.

Acest principiu, cunoscut drept dualitate, constituie una dintre bazele holografiei cerești.

În cadrul acestei abordări, cercetătorii încearcă să stabilească o corespondență între fenomenele gravitaționale și o descriere teoretică formulată pe așa-numita sferă cerească.

O asemenea corespondență ar putea oferi instrumente matematice noi pentru studierea gravitației cuantice.

O comparație neașteptată cu Sfânta Treime

Într-un interviu acordat publicației New Scientistsursei citate, în timpul unei conferințe desfășurate la Londra, Pasterski a recurs la o analogie neobișnuită pentru a explica principiul dualității.

Fiziciana, care spune că a crescut într-o familie catolică, a comparat ideea unor manifestări diferite ale aceleiași realități cu conceptul creștin al Sfintei Treimi.

Cercetătoarea a precizat însă că nu este religioasă, comparația fiind folosită exclusiv pentru a face mai accesibil un concept abstract.

Deși holografia cerească nu a rezolvat încă problema unificării gravitației cu mecanica cuantică, cercetările din acest domeniu ar putea contribui la dezvoltarea unei perspective mai cuprinzătoare asupra legilor fundamentale ale Universului.