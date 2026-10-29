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Bucătarii italieni dezvăluie ce să nu comanzi niciodată la un restaurant italian

Bucătarii italieni au dezvăluit care sunt felurile de mâncare pe care să nu le comanzi niciodată în restaurantele din Italia.
Bucătarii italieni dezvăluie ce să nu comanzi niciodată la un restaurant italian
Andreea Tobias
29 oct. 2026, 07:47, Life-Inedit
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Roberto Roncolato, bucătar-șef la un local din Knightsbridge, a crescut lângă Verona. S-a format în bucătării cu stele Michelin.

Pentru el, mâncarea italiană înseamnă ingrediente bune, gătite simplu.

„Nu e nimic greșit ca un bucătar să dea o notă creativă unui preparat, dar e o mare diferență între a reinventa un clasic și a-l falsifica”, spune el.

El, alături de Diego Reali, proprietarul unui restaurant din Londra, dar crescut la Roma, au vorbit despre meniurile pe care să nu comandați în restaurantele italiene.

Ce să cereți și ce să nu cereți, aflați pe Mediafax Italia.

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