Bucătarii italieni dezvăluie ce să nu comanzi niciodată la un restaurant italian

Roberto Roncolato, bucătar-șef la un local din Knightsbridge, a crescut lângă Verona. S-a format în bucătării cu stele Michelin.

Pentru el, mâncarea italiană înseamnă ingrediente bune, gătite simplu.

„Nu e nimic greșit ca un bucătar să dea o notă creativă unui preparat, dar e o mare diferență între a reinventa un clasic și a-l falsifica”, spune el.

El, alături de Diego Reali, proprietarul unui restaurant din Londra, dar crescut la Roma, au vorbit despre meniurile pe care să nu comandați în restaurantele italiene.

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