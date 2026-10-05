Secretul chiftelelor care se topesc în gură. Nu e un ingredient, e o mișcare

Patru bucătari americani au explicat ce face diferența, atunci când faci chiftele, potrivit Allrecipes. Toți au indicat aceeași greșeală: carnea frământată prea mult.

Cu cât amestecul este strâns și manipulat mai mult, „cu atât proteinele devin mai compacte, ceea ce poate duce la chiftele dense, uscate și fără viață”, avertizează MacKenzie Smith.

Compoziția nu trebuie frământată. Ajunge să o amesteci cu mâinile umede, doar cât ingredientele se omogenizează.

Primul sfat este să nu te temi de grăsime

Ea dă gust și păstrează chiftelele suculente. Carnea prea slabă se întărește și se usucă. Bucătăreasa Mary Payne Moran recomandă două părți vită și o parte porc.

Dacă folosești carne de pui, poți adăuga grăsime prin brânză, ou, ulei de măsline sau maioneză. Ricotta, Boursin sau parmezanul sunt variantele preferate.

Al doilea sfat ține de liant

Pesmetul sau panko sunt cele mai folosite, dar merg și biscuiții sărați sau chipsurile zdrobite. „Ele rețin umezeala și grăsimea și modifică textura”, spune bucătarul George Formaro.

Urmează umezeala

Pesmetul trebuie înmuiat în lapte înainte de a fi amestecat cu carnea. Bucătarii numesc acest amestec „panadă”. Pesmetul reține lichidul în timpul gătirii, iar chiftelele ies mai moi.

George Duran, bucătar din New York, folosește și ceapa. O transformă în pastă în robotul de bucătărie și o amestecă direct cu pesmetul. Astfel obține umezeală și aromă în același timp.

Ultimul pas cere delicatețe

Smith amestecă întâi pesmetul, ceapa și condimentele, apoi adaugă carnea. Încetează să amestece în clipa în care compoziția s-a omogenizat. „Odată ce s-a omogenizat, nu-l mai ating!”, spune ea.

Chiftelele se formează apoi cu o lingură sau un pahar gradat, fără a fi rostogolite la nesfârșit în palme.

„Un pic de aer în amestec este de ajutor”, spune Duran.