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Leguma ieftină pe care italienii o transformă în paste, clătite și prăjeli 

Are doar 25 de calorii la 100 de grame, fibre, vitamina C și minerale. Nutriționiștii italieni explică de ce conopida merită pusă des pe masă iarna și ce greșeli o lasă fără vitamine.
Leguma ieftină pe care italienii o transformă în paste, clătite și prăjeli 
Andreea Tobias
11 oct. 2026, 09:15, Știri externe
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La Palermo, conopida se numește „broccolo” și stă la baza pastelor „arriminati”, unul dintre cele trei feluri sacre ale tradiției locale, în care leguma este zdrobită în tigaie până devine o cremă. Tehnica siciliană se numește „arriminare”.

Potrivit portalului italian My-personaltrainer.it, conopida are în jur de 25 kcal la 100 de grame crudă, foarte puține grăsimi și conține vitamina C, acid folic, potasiu, calciu și magneziu. Fibrele ei ajută intestinul și sațietatea, ceea ce o face potrivită pentru cei care își controlează greutatea.

Prăjită, conopida absoarbe grăsimile, iar fiartă în apă scade de la 59 la 28 mg de vitamina C la 100 de grame, motiv pentru care specialiștii recomandă gătitul la abur sau refolosirea apei pentru paste.

Pastele siciliene cu anșoa, stafide, semințe de pin și ulei extravirgin sunt considerate un preparat complet din punct de vedere nutrițional. Persoanele cu sindromul intestinului iritabil și cele care iau anticoagulante trebuie însă să fie atente, din cauza fermentației și a vitaminei K.

Specialiștii recomandă gătitul la abur, refolosirea apei pentru paste sau utilizarea unui truc simplu cu oțet pentru a neutraliza complet mirosul puternic de sulf din bucătărie.

Cum alegi o conopidă proaspătă, trucul italienilor împotriva mirosului și rețeta pastelor siciliene, în articolul complet pe Mediafax Italia:

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