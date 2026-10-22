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Dulceață și marmeladă din coji de lămâie. Cum transformă un călugăr din Dobrogea un ingredient banal în două delicatese

Cojile de lămâie, care ajung de obicei la gunoi după stoarcerea fructelor, pot deveni ingredientul principal pentru două deserturi aromate. Călugărul bucătar Efrem Băndărică, de la Mănăstirea Dervent din județul Constanța, a explicat cum prepară dulceață și marmeladă din aceleași coji.
Dulceață și marmeladă din coji de lămâie. Cum transformă un călugăr din Dobrogea un ingredient banal în două delicatese
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sursa foto: FB
Petru Mazilu
22 oct. 2026, 15:14, Social
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Rețeta a fost publicată pe pagina de Facebook a călugărului bucătar și propune o modalitate de a valorifica un ingredient care, de cele mai multe ori, este aruncat la gunoi.

„Astfel, din aceleași coji am obținut două bunătăți: o dulceață parfumată și o marmeladă fină”, a explicat călugărul bucătar.

Cum se prepară dulceața din coji de lămâie

Pentru această rețetă sunt necesare coji de lămâie, zahăr, apă și suc de lămâie. Pentru a obține o aromă deosebită, părintele Efrem Băndărică folosește și coajă rasă de bergamotă, frunze proaspete de bergamotă și câteva frunzulițe de crețușcă parfumată sau de mușcată parfumată comestibilă.

Prepararea începe după stoarcerea lămâilor. Cojile se lasă peste noapte în apă rece, iar a doua zi se îndepărtează partea albă, care poate da un gust amar preparatului. Ulterior, cojile se trec prin mașina de tocat carne.

Se adaugă zahăr și apă, iar compoziția se fierbe câteva clocote. Amestecul se strecoară apoi, separând cojile de partea gelatinoasă obținută în timpul fierberii.

Din aceeași compoziție se obține și marmelada

Partea gelatinoasă este folosită pentru prepararea marmeladei. Aceasta se fierbe separat, cu zahăr, până când se îngroașă și capătă consistența dorită. Rezultatul este un preparat aromat, cu un gust ușor amărui.

Între timp, cojile rămase se clătesc și se adaugă într-un sirop pregătit separat din zahăr și apă. Se fierb până când siropul se leagă, iar cojile devin translucide.

Spre final, se adaugă puțin suc de lămâie, coajă rasă de bergamotă și câteva frunze aromate, care completează gustul și parfumul dulceții.

„Spre final, am adăugat puțin suc de lămâie, coajă rasă de bergamotă și câteva frunze aromate, pentru un parfum deosebit”, a scris părintele Efrem Băndărică în descrierea rețetei.

Prin această rețetă, călugărul de la Mănăstirea Dervent arată că ingredientele care par nefolositoare pot fi transformate în preparate gustoase, fără risipă.

„Nimic nu se aruncă, totul se transformă în bunătate!”, a fost concluzia călugărului.

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