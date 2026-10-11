Sfârșitul Sistemului Solar ar putea veni mult mai repede. Astronomii răstoarnă vechile calcule

Astronomii știau deja că transformarea Soarelui într-o pitică albă va afecta stabilitatea Sistemului Solar. Noile simulări arată însă că pierderea de masă a stelei ar putea provoca modificări mult mai rapide și mai puternice ale orbitelor planetelor decât se credea până acum.

Concluziile cercetătorilor de la Institutul de Tehnologie din California (Caltech) și Universitatea din Michigan, relatate de ScienceAlert, au fost publicate în revista The Astrophysical Journal Letters.

Ce au ignorat astronomii în vechile calcule

Până acum, astronomii considerau că planetele exterioare ale Sistemului Solar ar putea rămâne stabile timp de aproximativ 100 de miliarde de ani, chiar și după transformarea Soarelui într-o pitică albă, adică o stea care și-a epuizat combustibilul nuclear și a rămas doar cu nucleul său fierbinte.

Noile calcule indică însă că procesul prin care Soarele își pierde masa ar putea fi mult mai violent decât s-a presupus până acum.

În loc să piardă materie treptat și uniform, Soarele ar putea elimina cantități mari de material în mii de reprize neregulate. Fiecare dintre acestea i-ar modifica ușor poziția și viteza, afectând atracția gravitațională exercitată asupra planetelor. Pentru a verifica această ipoteză, astronomii au folosit și datele observatorului spațial european Gaia, care a studiat sisteme formate din două stele, dintre care una era o pitică albă. Observațiile au oferit indicii că pierderea de masă a stelelor poate produce astfel de modificări ale mișcării lor.

„Surpriza apare atunci când pierderea de masă nu mai este considerată un proces uniform, ci este împărțită în evenimente distincte. Imaginea se schimbă complet”, au explicat cercetătorii Caltech.

Simulările arată cum s-ar putea destrăma Sistemul Solar

Oamenii de știință au realizat aproape 700 de simulări pentru a observa cum ar putea evolua Sistemul Solar în ultimele etape ale existenței Soarelui.

În 37 dintre cele 48 de simulări considerate cele mai realiste, orbitele planetelor gigantice au început să se intersecteze mult mai devreme decât se credea, iar în 40% dintre scenarii, acestea erau deja puternic destabilizate în momentul în care Soarele devenea o pitică albă.

Uranus și Neptun ar ajunge să-și schimbe pozițiile, iar unele planete s-ar putea apropia de orbita lui Jupiter.

Mai mult, Saturn ar putea fi chiar expulzat din Sistemul Solar, devenind o planetă rătăcitoare prin spațiul interstelar. „În nouă din zece simulări, cel puțin o planetă gigantică este aruncată în spațiul interstelar”, au precizat astrofizicienii.

De 100 de ori mai repede decât se credea

În 90% dintre modelele studiate, Sistemul Solar suferă o destabilizare majoră în cel mult trei miliarde de ani după transformarea Soarelui într-o pitică albă.

Asta ar însemna că procesul s-ar putea produce în mai puțin de zece miliarde de ani de acum înainte, de aproape 100 de ori mai repede decât se estima anterior.

Descoperirea ar putea schimba și modul în care astronomii înțeleg soarta sistemelor planetare din jurul altor stele asemănătoare Soarelui.

Fenomenul ar putea afecta numeroase sisteme planetare din Univers. Potrivit cercetătorilor, aproximativ 97% dintre stele își încheie existența printr-un proces asemănător, iar unele sisteme planetare sunt chiar mai vulnerabile decât al nostru.

„Retragerea liniștită pe care ne-o imaginam pentru sistemele planetare este un mit”, au explicat astrofizicenii.

Destinul Pământului, scris tot de Soare

Până atunci, omenirea ar putea parcurge un drum greu de imaginat astăzi.

Pământul are în prezent aproximativ 4,5 miliarde de ani, iar astronomii estimează că ar putea deveni nelocuibil peste aproximativ un miliard de ani. Peste alte 6–7 miliarde de ani, planeta ar putea fi chiar înghițită de Soare, când acesta se va transforma într-o gigantă roșie – o stea aflată spre sfârșitul existenței sale, care se va dilata enorm.