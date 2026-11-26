Ce este zona zoster

Zona zoster este cauzată de reactivarea virusului varicelei la persoanele care au avut-o înainte.

Chiar dacă ați avut varicelă în copilărie și v-ați recuperat de ea cu zeci de ani în urmă, „virusul rămâne în organism, hibernând în celulele țesutului nervos întinse de-a lungul coloanei vertebrale și în sus, în cap”, explică William Schaffner, specialist în boli infecțioase, potrivit Prevention.

Zona zoster „iese la suprafață sub formă de vezicule pe o bază roșie, de obicei însoțite de dureri ascuțite în acea zonă”, precizează acesta.

Identificarea corectă a acesteia este importantă, deoarece este ceea ce le permite de obicei medicilor să diagnosticheze afecțiunea.

Schaffner spune că, deși veziculele se formează de obicei în două până la cinci zile și apoi încep să dispară, pielea poate avea nevoie de mai mult de o lună pentru a reveni la normal.

„La unii pacienți, durerea din zona afectată poate persista săptămâni sau mai mult”, spune el, iar „acest lucru poate fi foarte debilitant”.

Deși erupția este probabil cel mai frecvent cunoscut simptom al zonei zoster, ceea ce se ascunde sub acea zonă în zilele precedente ar putea sugera că un focar și erupția care vine odată cu acesta sunt pe cale să apară.

„Primul simptom este de obicei durerea în zona afectată, care poate dura 48 până la 72 de ore înainte de apariția erupției cutanate”, explică Schaffner.

Furnicăturile vin la pachet cu durerea

De asemenea, durerea poate fi însoțită și de senzații ciudate generale, cum ar fi furnicături, arsuri sau mâncărime.

Când aceste senzații nu sunt încă însoțite de o erupție cutanată, „atât pacienții, cât și medicii lor pot fi nedumeriți și pot căuta o sursă a durerii”, explică el.

„Uneori, radiografiile și alte teste de diagnostic sunt efectuate în această etapă, cu rezultate negative”, continuă acesta.

„Febra nu este frecventă și cu siguranță nu este o caracteristică distinctivă substanțială” a zonei zoster, potrivit specialistului.

Dar, în general, „distribuția unilaterală limitată a erupției cutanate veziculare, durerea însoțitoare și lipsa febrei fac ca zona zoster să fie distinctivă”, conform sursei citate.