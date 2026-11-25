„Activitățile care solicită mintea, precum cititul regulat, sunt o parte valoroasă a unei rutine sănătoase pentru creier”, spune Jonathan Graff-Radford, neurolog.

Potrivit acestuia, „studii ample au descoperit că persoanele care citesc mai des pot avea un risc mai mic de pierdere a memoriei sau de declin cognitiv pe măsură ce îmbătrânesc”, notează Verywell Mind.

Cum poate cititul să acționeze ca un „scut” împotriva îmbătrânirii

Cititul te poate ajuta să dezvolți rezerva cognitivă, un „tampon” mental care permite creierului să compenseze mai bine îmbătrânirea sau leziunile.

Rezerva cognitivă ajută creierul să funcționeze la un nivel superior, chiar dacă înregistrezi modificări ale sănătății creierului legate de vârstă.

„Există dovezi că cititul poate reduce stresul, iar un stres mai scăzut se traduce prin mai puțină inflamație , ceea ce știm că ne ajută sănătatea”, adaugă medicul Kathleen Jordan.

Mai mult, doar câteva minute de citit în fiecare zi pot susține sănătatea creierului și a corpului pe termen lung, potrivit sursei citate.

Ce cărți ar trebui să citești pentru a menține creierul sănătos

„Nu există dovezi clare despre ce tipuri de lectură susțin cel mai bine sănătatea creierului, așa că oamenii ar trebui pur și simplu să citească ceea ce le place”, spune Graff-Radford.

„Cea mai bună carte este cea pe care o vei citi cu adevărat”, mai spune neurologul.