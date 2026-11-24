O echipă de cercetători de la Universitatea Columbia din Statele Unite a descoperit că rămășițele unei uriașe calote glaciare din Arctica canadiană au început să se extindă în urmă cu aproximativ 2.000 de ani. Procesul a continuat până în anii 1960, când creșterea temperaturilor din timpul verii a inversat fenomenul, iar gheața a început să se retragă.

Rezultatele studiului, prezentat marți de ScienceDaily, sugerează că încălzirea globală a întrerupt un proces natural care a modelat clima Pământului timp de milioane de ani.

„Abia începuse, totul era normal, următoarea glaciațiune era pe cale să se producă – și totuși s-a oprit. Este un exemplu foarte puternic al modului în care am perturbat sistemul”, a explicat Nicolás Young, geochimist la Observatorul Terestru Lamont-Doherty al Universității Columbia.

Urmele unei calote glaciare uriașe

Cercetătorii au analizat istoria calotei glaciare Laurențide, o masă uriașă de gheață care a acoperit o mare parte din Canada și nordul Statelor Unite în perioada cuprinsă între aproximativ 95.000 și 20.000 de ani în urmă.

În perioada sa de maximă extindere, calota glaciară ajungea din nordul Cercului Polar Arctic până în actualul stat american Illinois, iar în anumite zone, stratul de gheață depășea trei kilometri grosime.

Cea mai mare parte a acesteia a dispărut odată cu creșterea temperaturilor, însă o porțiune a supraviețuit până în prezent. Este vorba despre calota glaciară Barnes, situată în centrul insulei Baffin, în nord-estul Canadei.

Dovezi ascunse sub gheață

Spre deosebire de majoritatea ghețarilor, calota Barnes este înghețată direct pe roca de bază și nu alunecă pe suprafața terenului. Această particularitate a permis conservarea, timp de mii de ani, a vegetației acoperite de gheață.

Retragerea calotei glaciare, începută în 1960, a scos treptat la suprafață plantele străvechi.

Prin datarea cu carbon-14, o metodă care permite stabilirea vechimii resturilor organice, cercetătorii au determinat când au fost acoperite plantele de gheață și au reconstituit etapele de extindere a calotei glaciare.

Analizele au arătat că rămășițele calotei Laurențide au atins dimensiunea minimă în urmă cu aproximativ 3.000 de ani. O mie de ani mai târziu, temperaturile au scăzut suficient încât gheața să înceapă din nou să se extindă.

O nouă perioadă glaciară începuse deja

Cercetătorii consideră că reluarea procesului de extindere a gheții reprezintă începutul unei noi perioade glaciare.

Concluzia diferă de rezultatele studiilor anterioare, bazate pe modele climatice, care estimau că următoarea glaciațiune ar putea începe peste câteva mii sau chiar zeci de mii de ani.

Diferența dintre cele două interpretări ține și de modul în care este definit începutul unei perioade glaciare. Echipa lui Young consideră că acesta trebuie identificat din momentul în care o calotă glaciară existentă începe să se extindă în mod susținut.

Procesul nu ar fi produs însă schimbări imediate la nivelul planetei. Răcirea climei ar fi devenit perceptibilă în câteva mii de ani, iar calota Laurențide ar fi avut nevoie de aproximativ 30.000 de ani să își recapete dimensiunile continentale.

Încălzirea globală a inversat procesul

În anii 1960, calota glaciară Barnes a început să piardă în timpul verii mai multă gheață decât putea acumula prin ninsorile din timpul iernii. Potrivit cercetătorilor, creșterea temperaturilor a pus astfel capăt unei perioade glaciare aflate în stadiu incipient.

Modelele climatice indică faptul că ultima rămășiță a calotei Laurențide ar putea dispărea complet în următoarele câteva secole.

Un ciclu natural ar putea fi schimbat definitiv

Dispariția calotei Barnes ar putea modifica și modul în care se vor forma viitoarele glaciațiuni.

În trecut, existența unei mase importante de gheață favoriza acumularea unor noi straturi atunci când temperaturile scădeau suficient. Fără această rezervă naturală de gheață, formarea viitoarelor calote glaciare continentale s-ar putea desfășura diferit.

Concentrațiile ridicate de gaze cu efect de seră din atmosferă complică estimarea momentului în care ar putea începe următoarea perioadă glaciară.

„Un fenomen care a fost extrem de natural și previzibil a dispărut acum”, au concluzionat oamenii de știință.

Din punct de vedere științific, Pământul se află încă într-o eră glaciară începută în urmă cu aproximativ 34 de milioane de ani. Aceasta cuprinde perioade reci, numite glaciațiuni, și perioade mai calde, numite interglaciare.

Actuala perioadă interglaciară a început acum aproximativ 11.700 de ani.