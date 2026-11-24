Endometrioza este o afecțiune în care țesut similar cu cel care căptușește uterul crește în alte locuri, cum ar fi în spatele uterului, al ovarelor și al trompelor uterine. Pe lângă durere, creșterea țesutului poate îngreuna conceperea unei sarcini pentru unele femei.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 10% sau 190 de milioane de femei suferă de endometrioză, potrivit USA Today.

„În prezent, există o întârziere de 7 până la 10 ani în diagnosticare”, spune Dr. Allyson Augusta Shrikhande.

Dr. Ally spune că unul dintre primele semne pe care le caută furnizorii de servicii medicale este durerea menstruală severă, cunoscută și sub numele de dismenoree. Această durere vă poate determina să lipsiți de la școală, de la serviciu sau de la activitățile zilnice.

Durerea cauzată de endometrioză este diferită de crampele menstruale

„Crampele menstruale tipice pot fi inconfortabile timp de o zi sau două, dar de obicei răspund bine la analgezicele fără prescripție medicală, cum ar fi ibuprofenul, și nu te împiedică să-ți trăiești viața”, explică ea. „Durerea cauzată de endometrioză este fundamental diferită”, adaugă ea.

În cazul endometriozei, durerea nu se limitează la menstruație. Durerea din timpul actului sexual, cunoscută sub numele de dispareunie, este o durere pelviană profundă, adesea ascuțită sau dureroasă în timpul sau după intimitate și este asociată cu endometrioza. Dr. Ally spune că senzația de etanșeitate pelviană poate fi, de asemenea, un semn distinctiv că ați putea suferi de endometrioză.

S imptome similare sindromului de intestin iritabil

Dacă simți dureri la scaun (dischezie), în special în funcție de ciclul menstrual, ar putea fi util să discuți cu medicul tău. În plus, urinarea dureroasă, balonarea severă sau „endoburta” sau simptome similare sindromului de intestin iritabil (SII) pot indica posibilitatea endometriozei.

„Simptomele se prezintă adesea ca probleme gastrointestinale, ceea ce duce pacientele pe calea diagnosticării greșite înainte ca endometrioza să fie luată în considerare”, spune Dr. Ally.

„De fapt, majoritatea pacientelor noastre vin la noi cu un diagnostic de sindrom al intestinului iritabil. Adesea, suferința severă a intestinului și vezicii urinare este un semnal puternic că ar putea fi prezentă o afecțiune inflamatorie subiacentă, cum ar fi endometrioza”, adaugă aceasta.