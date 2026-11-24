Studiul, publicat în revista științifică Obesity, a analizat modul în care distribuirea timpului dedicat mersului pe jos influențează nivelul glucozei din sânge. Cercetătorii au urmărit dacă există diferențe între persoanele care fac mișcare într-o singură sesiune și cele care împart activitatea fizică în mai multe intervale scurte.

La cercetare au participat 30 de adulți supraponderali sau obezi, care petreceau, în mod obișnuit, mai mult de șase ore pe zi stând pe scaun.

Participanții au fost împărțiți în două grupuri. Toți au primit aceeași recomandare: să meargă într-un ritm alert timp de 45 de minute pe zi, cinci zile pe săptămână, timp de șase săptămâni, scrie Science Alert.

Diferența a fost modul în care au făcut mișcare. Primul grup a mers timp de 45 de minute într-o singură sesiune, în timp ce al doilea a împărțit timpul în reprize de câte cinci minute, distribuite pe parcursul zilei.

Mersul pe jos în reprize scurte ar putea ajuta mai mult la reglarea glicemiei

Datele obținute au arătat că participanții care au mers pe jos în reprize scurte au înregistrat rezultate mai bune la mai mulți indicatori legați de sănătatea glicemiei.

Aceștia au prezentat o reglare mai bună a glucozei, variații mai mici ale nivelului de zahăr din sânge și au petrecut mai mult timp în intervalul considerat sănătos pentru glicemie.

Cercetătorii consideră că rezultatele susțin ideea că nu contează doar durata totală a activității fizice, ci și modul în care aceasta este distribuită pe parcursul zilei.

„Rezultatele noastre susțin depășirea recomandărilor bazate exclusiv pe volumul total de activitate fizică, prin luarea în considerare a modului în care mișcarea este acumulată de-a lungul zilei”, au explicat autorii studiului.

Audrey Bergouignan, fiziolog la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică (CNRS), a explicat că întreruperea regulată a perioadelor lungi petrecute pe scaun prin plimbări scurte ar putea aduce beneficii suplimentare.

Potrivit cercetătoarei, această strategie ar putea fi deosebit de utilă pentru persoanele care prezintă un risc crescut de a dezvolta diabet de tip 2.

De ce ajută mersul pe jos la menținerea glicemiei în limite normale

Glucoza reprezintă una dintre principalele surse de energie ale organismului. Pentru a ajunge în celule, aceasta are nevoie de insulină, un hormon produs de pancreas.

Atunci când nivelul zahărului din sânge crește prea mult, iar organismul nu mai răspunde eficient la insulină, poate apărea rezistența la insulină. În timp, această problemă poate contribui la dezvoltarea diabetului de tip 2.

Activitatea fizică ajută la utilizarea glucozei de către mușchi, care au nevoie de energie pentru a funcționa. Astfel, în timpul mișcării, mușchii pot prelua glucoza din sânge și o pot folosi drept combustibil, reducând dependența de insulină pentru acest proces.

Cercetarea sugerează că întreruperea sedentarismului prin plimbări frecvente ar putea susține acest mecanism și ar putea contribui la un control mai bun al glicemiei.

Ce limite are studiul

Rezultatele trebuie interpretate și în contextul limitărilor cercetării. În primul rând, studiul a inclus doar 30 de participanți, ceea ce reprezintă un eșantion relativ mic.

De asemenea, cercetătorii nu au identificat diferențe în ceea ce privește sensibilitatea la insulină, adică modul în care organismul răspunde la acest hormon.

O altă limitare este absența unui grup de control format din persoane care nu au făcut deloc mișcare. În plus, cercetarea nu a urmărit efectele pe termen lung ale celor două strategii și nici dacă acestea influențează efectiv apariția diabetului de tip 2.

Autorii consideră că sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili în ce măsură rezultatele se mențin pe perioade mai lungi.

Cercetătorii subliniază însă că rezultatele nu înseamnă că plimbările lungi sunt dăunătoare sau că ar trebui evitate. O singură sesiune de mers pe jos rămâne benefică pentru sănătate, iar alegerea metodei depinde și de programul fiecărei persoane.

Pentru controlul glicemiei, însă, întreruperea perioadelor lungi de sedentarism prin plimbări scurte și frecvente ar putea reprezenta o strategie mai eficientă.