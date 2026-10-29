Descoperire la marginea Sistemului Solar: Un corp ceresc uriaș ar putea deveni a șasea planetă pitică recunoscută oficial

Potrivit cercetătorilor, obiectul 2026 ED138 se deplasează pe o orbită situată la o distanță de aproximativ 46 de ori mai mare față de Soare decât cea a Pământului, notează Reuters.

Această distanță corespunde aproximativ la 6,9 miliarde de kilometri.

Prin comparație, Pluto se află, în medie, la o distanță de circa 40 de ori mai mare față de Soare decât planeta noastră.

Estimările preliminare indică faptul că noul corp ceresc ar putea avea un diametru cuprins între 600 și 1.500 de kilometri, ceea ce îl plasează printre candidații importanți la statutul de planetă pitică.

Descoperirea a fost realizată cu ajutorul Observatorului Vera C. Rubin, amplasat pe muntele Cerro Pachón, în centrul statului Chile.

Instalația astronomică este dezvoltată în cadrul unui proiect comun al Fundației Naționale pentru Știință din Statele Unite și al Departamentului american al Energiei.

De ce nu a fost declarat încă planetă pitică

Deși dimensiunile estimate sugerează că 2026 ED138 ar putea îndeplini criteriile necesare, astronomii au nevoie de observații suplimentare înainte ca statutul său să poată fi confirmat.

Una dintre condițiile pentru clasificarea unui corp ceresc drept planetă pitică este ca acesta să aibă suficientă masă pentru ca propria gravitație să îi confere o formă aproximativ sferică.

Datele disponibile sugerează că obiectul descoperit ar putea îndeplini această cerință, însă dimensiunea sa reală nu a fost încă stabilită cu precizie.

Astrofizicianul Matt Holman, de la Centrul pentru Astrofizică Harvard & Smithsonian, cel care a identificat pentru prima dată obiectul, a explicat că determinarea diametrului reprezintă următoarea etapă importantă a cercetării.

Cum vor încerca astronomii să-i determine dimensiunea

Dificultatea măsurării este legată de modul în care telescoapele detectează corpurile cerești îndepărtate.

Observatorul Vera C. Rubin înregistrează lumina solară reflectată de suprafața obiectului. Însă strălucirea observată nu indică automat dimensiunea sa.

Un corp mai mic, dar cu o suprafață care reflectă eficient lumina, poate părea la fel de luminos ca unul mai mare, cu o suprafață mai întunecată.

Pentru a elimina această incertitudine, cercetătorii intenționează să utilizeze observații realizate la lungimi de undă mai mari.

O posibilă soluție este radiotelescopul ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), amplasat tot în Chile.

Acesta poate detecta radiația emisă de obiectul însuși, oferind informații utile pentru estimarea dimensiunilor sale fizice.

Sistemul Solar are în prezent cinci planete pitice recunoscute oficial

Dacă va primi confirmarea Uniunii Astronomice Internaționale, 2026 ED138 s-ar alătura celor cinci planete pitice recunoscute în prezent.

Pluto a fost considerată a noua planetă a Sistemului Solar până în 2006, când a fost reclasificată drept planetă pitică. Eris este unul dintre dintre cele mai mari corpuri cerești cunoscute din regiunea transneptuniană. Haumea se remarcă prin forma sa alungită și rotația foarte rapidă. Makemake se află, asemenea lui Pluton, în regiunea îndepărtată de dincolo de Neptun. Ceres este singura dintre cele cinci planete pitice recunoscute care se află în centura principală de asteroizi, între Marte și Jupiter.

Pluto a fost reclasificată în 2006, după ce Uniunea Astronomică Internațională a adoptat o definiție oficială a planetelor, care include cerința ca acestea să își fi curățat vecinătatea orbitală de alte corpuri comparabile.

Astronomii se așteaptă la noi descoperiri

Matt Holman consideră că identificarea obiectului 2026 ED138 demonstrează potențialul noilor instrumente astronomice de a descoperi corpuri cerești încă necunoscute.

Regiunile îndepărtate ale Sistemului Solar conțin numeroase obiecte înghețate, dificil de observat din cauza distanței mari față de Pământ și a luminii solare foarte slabe pe care o reflectă.

Descoperirea a fost prezentată în cadrul unei reuniuni științifice organizate la Spokane, în statul american Washington.

2026 ED138 rămâne, pentru moment, un candidat la statutul de planetă pitică, iar confirmarea sa depinde de rezultatele observațiilor viitoare.