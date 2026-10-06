O stea a murit, iar în jurul ei ar putea să se fi născut o planetă. Descoperirea este fără precedent

Descoperirea, prezentată într-un studiu publicat în Nature Astronomy, ar putea deschide o nouă perspectivă asupra modului în care apar planetele. Cercetătorii, citatți de CNN, subliniază însă că obiectul este deocamdată doar un candidat, nu o planetă confirmată.

Planeta s-ar fi format după moartea stelei

Sistemul cosmic analizat are în centru pitica albă HS 0209+0832. Aceasta reprezintă nucleul foarte dens și fierbinte rămas după ce o stea asemănătoare Soarelui își pierde straturile exterioare.

În mod normal, planetele unui asemenea sistem sunt considerate „de prima generație”. Ele s-au format în aceeași perioadă cu steaua și, dacă se aflau suficient de departe, unele au putut supraviețui transformării acesteia într-o pitică albă. Astronomii au identificat deja câteva asemenea planete supraviețuitoare. Niciodată însă nu fusese identificat un candidat pentru o planetă care să se fi format după moartea stelei.

În cazul HS 0209+0832, cercetătorii au găsit pe suprafața piticii albe urme neobișnuite de elemente grele. Printre acestea se află niobiul, detectat pentru prima dată într-o astfel de stea. Compoziția sugerează că materialul provine din resturile produse în timpul morții stelei și ajunge în prezent pe suprafața piticii albe.

A star’s death may not always be the final chapter. A new discovery from Hubble’s archive shows evidence of a planet forming *after* the star it orbits died. Find out more: https://t.co/xcyMazlHnp https://t.co/PoabT0mi6S — Hubble (@NASAHubble) October 5, 2026

Un semnal repetat la fiecare 4,4 zile

Observațiile realizate cu telescopul spațial Hubble și alte instrumente au fost completate cu date obținute de misiunea TESS a NASA. Datele TESS au indicat un semnal slab de luminozitate care se repetă la fiecare 4,4 zile. Cercetătorii spun că acesta este compatibil cu existența unei planete gigantice care orbitează pitica albă.

Ipoteza este că radiația intensă emisă de pitica albă desprinde material din atmosfera unui corp planetar aflat în apropiere. Elementele respective ajung apoi pe suprafața stelei moarte.

Pentru cercetători, prezența niobiului este unul dintre indiciile importante. Elementul se formează în timpul evoluției stelare, dar ar trebui să dispară rapid de la suprafața unei pitice albe, unde elementele grele coboară spre interior. Acest lucru sugerează că materialul este alimentat în mod continuu din exterior.

Cum ar putea apărea o planetă după moartea unei stele

Cercetătorii au o ipoteză pentru formarea acestui posibil corp ceresc. În timpul fazei de gigantă roșie, un al doilea obiect cosmic ar fi putut ajunge foarte aproape de stea sau chiar să fie înghițit de aceasta. Ar fi putut fi o stea cu aproximativ 20% din masa Soarelui sau o pitică brună.

Interacțiunea ar fi putut împiedica evacuarea completă a gazului și prafului. O parte din material s-ar fi putut concentra într-un disc care continua să se rotească în jurul nucleului rămas.

În timp, din acest disc s-ar fi putut forma o nouă planetă. Este însă o ipoteză, iar mecanismul exact rămâne necunoscut. Dacă existența planetei va fi confirmată, aceasta ar reprezenta o nouă categorie de corpuri cerești. Descoperirea ar putea indica faptul că în jurul piticelor albe există mai multe planete formate după moartea stelelor decât se credea.

Soarele nostru va avea un comportament asemănător?

Observația are implicații și pentru viitorul Sistemului Solar. Peste miliarde de ani, Soarele va deveni la rândul său o pitică albă. Cercetătorii consideră că, în principiu, resturile din jurul unei astfel de stele ar putea da naștere unor noi planete.

Echipa intenționează să observe din nou sistemul cu Hubble și observatorul de raze X Chandra. Cercetătorii au solicitat și timp de observație cu telescopul spațial James Webb, care ar putea oferi informații suplimentare despre existența și caracteristicile obiectului.