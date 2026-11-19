Proiectul folosește date obținute de observatorul spațial Chandra, specializat în detectarea razelor X, alături de imaginile telescoapelor James Webb, Hubble și Spitzer. Cercetătorii au ales patru regiuni cosmice: Nebuloasa Orion, Nebuloasa Carina, norul Rho Ophiuchi și galaxia Messier 82. Fiecare a primit propria interpretare sonoră, anunță NASA.

De la lumina stelelor la sunete pe care le putem asculta

Metoda folosită se numește sonificare. Informații precum luminozitatea, poziția și tipul radiației detectate de telescoape sunt asociate unor sunete, tonuri sau instrumente muzicale. Astfel, datele astronomice devin audibile, fără ca înregistrările să reproducă zgomote care s-ar propaga efectiv prin spațiu.

În galaxia Messier 82, unde stelele se formează de zeci sau chiar sute de ori mai repede decât în Calea Lactee, NASA a combinat observațiile a patru telescoape. Razele X sunt reprezentate prin sunete înalte, informațiile în infraroșu prin tonuri joase și sunete asemănătoare corzilor ciupite, iar lumina vizibilă prin note și texturi muzicale diferite. Galaxia este cunoscută și pentru norii uriași de gaze fierbinți produși de activitatea stelelor tinere și masive.

Nebuloasa Orion: peste o mie de stele tinere transformate în sunete

Una dintre cele mai apropiate regiuni în care se formează stele este Nebuloasa Orion, vizibilă cu un telescop mic în condiții bune de observație. Chandra a identificat aici peste o mie de stele tinere, foarte active, care emit cantități mari de energie. În versiunea sonoră, acestea sunt reprezentate prin sunete scurte, asemănătoare unor sclipiri. Radiația X difuză produce tonuri înalte, iar datele în infraroșu de la James Webb sunt transformate în sunete mai grave, instrumente cu coarde distorsionate și o harpă digitală.

„Stâncile Cosmice” și norul în care stelele par să cânte

O altă înregistrare provine din Nebuloasa Carina, unde se află formațiunile spectaculoase numite „Stâncile Cosmice”. Stelele tinere detectate de Chandra sunt transformate în note scurte de instrumente cu coarde. Strălucirea difuză din raze X este reprezentată prin note mai lungi, în timp ce norii de gaz și praf observați de James Webb produc un fundal sonor continuu.

Proiectul este coordonat de Centrul Chandra pentru Raze X, cu participarea specialiștilor Kimberly Arcand, Matt Russo și Andrew Santaguida, alături de alți colaboratori. Dincolo de experiența artistică, cercetătorii urmăresc să facă observațiile astronomice accesibile și prin auz. Studierea stelelor aflate la începutul vieții îi ajută pe astronomi să înțeleagă mai bine cum se formează, evoluează și dispar acestea, inclusiv stele precum Soarele.