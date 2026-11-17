Obiectul cosmic, cunoscut sub denumirea de 1998 KY26, are un diametru estimat la aproximativ 11 metri și se deplasează pe o orbită în jurul Soarelui. Deși inițial a fost clasificat drept asteroid, observațiile ulterioare au arătat că traiectoria sa prezintă mici abateri care nu pot fi explicate doar prin influența gravitației.

Descoperit în 1998 de astronomul Tom Gehrels, de la Universitatea din Arizona, corpul ceresc a devenit subiectul mai multor cercetări, tocmai din cauza accelerațiilor sale neobișnuite.

Potrivit publicației The New York Times, aceste variații sunt extrem de mici, însă suficient de importante pentru a pune sub semnul întrebării explicațiile obișnuite privind deplasarea obiectelor cosmice.

Ipoteza unei comete întunecate, pusă sub semnul întrebării

Una dintre teoriile analizate de specialiști a fost că 1998 KY26 ar putea fi o așa-numită „cometă întunecată”, adică un corp ceresc care manifestă o accelerație asemănătoare cometelor, fără să prezinte coada caracteristică acestora.

În cazul cometelor obișnuite, apropierea de Soare determină transformarea gheții în vapori, printr-un proces numit sublimare. Gazele eliberate pot produce o forță suplimentară, capabilă să modifice ușor traiectoria obiectului.

Totuși, un nou studiu publicat în revista științifică Icarus pune la îndoială această explicație.

Cercetătorii au estimat că temperatura medie a obiectului este de aproximativ minus 47 de grade Celsius, o valoare considerată prea ridicată pentru ca gheața să poată explica, în condițiile analizate, comportamentul observat.

Astronomii recunosc că nu au încă un răspuns

Darryl Z. Seligman, profesor asistent de fizică și astronomie la Universitatea de Stat din Michigan și unul dintre susținătorii ipotezei cometei întunecate, consideră că noile rezultate complică identificarea obiectului.

Specialistul a explicat că prezența gheții ar fi susținut clasificarea acestuia drept cometă, însă temperatura estimată a suprafeței slăbește această ipoteză.

O altă dificultate este legată de observațiile astronomice. Deși instrumentele moderne permit studierea unor regiuni extrem de îndepărtate ale Universului, corpurile mici din apropierea Pământului rămân dificil de analizat, deoarece sunt foarte slab luminoase.

Ce ar putea fi, de fapt, 1998 KY26?

Deocamdată, cercetătorii nu au stabilit cu certitudine mecanismul responsabil pentru accelerațiile neobișnuite ale obiectului.

Ipotezele spectaculoase, precum aceea a unei nave extraterestre sau a unui vehicul spațial sovietic abandonat, nu sunt susținute de dovezi științifice.

Misterul rămâne, așadar, unul astronomic, iar studierea lui 1998 KY26 ar putea contribui la o mai bună înțelegere a forțelor care influențează deplasarea corpurilor mici din Sistemul Solar.