Turnuri zvelte, acoperișuri ascuțite și fațade ornamentate care ies din pădure. Așa descrie immobiliare.it Castelul Peleș, cu terase și grădini care deschid privirea spre Munții Bucegi.

De la reședință regală la muzeu

Carol I a cumpărat domeniul în 1871, iar lucrările au început în 1873. Piatra de temelie a fost pusă în mod solemn în 1875, iar inaugurarea a avut loc în 1883. Castelul a continuat totuși să se transforme până în 1914, anul morții regelui. După abdicarea regelui Mihai I a fost naționalizat de regimul comunist, în 1948, și transformat în muzeu în 1953. Din 1990 este deschis permanent publicului. În 2007 a fost retrocedat familiei regale, dar a rămas muzeu.

Au lucrat la el, pe rând, Wilhelm von Doderer, Johannes Schultz și arhitectul ceh Karel Liman. Stilul dominant este neorenascentismul german, amestecat cu elemente neogotice și cu influențe ale Renașterii italiene.

Ușa ascunsă și semnătura lui Klimt

Din cele aproximativ 160 de camere, nu toate pot fi vizitate. Sala de Onoare are lambriuri sculptate și un acoperiș de sticlă mobil, iar în Biblioteca Regală se află o ușă celebră, ascunsă printre cărți. Sala Florentină amintește de palatele Renașterii italiene. Sala Maură și Salonul Turcesc arată interesul din secolul al XIX-lea pentru Orient. Sala de Muzică este legată de regina Elisabeta, poetă cunoscută sub pseudonimul Carmen Sylva.

Colecția de arme și armuri europene și orientale numără mii de piese. Printre artiștii care au lucrat la castel s-a numărat și tânărul Gustav Klimt. Peleșul a fost electrificat în 1884 și a primit propria hidrocentrală în 1897.

Ce trebuie să știi înainte să pleci

Castelul Peleș este închis între 2 noiembrie și 1 decembrie 2026, pentru curățenie generală și lucrări de conservare preventivă.

În mod obișnuit, se vizitează de miercuri până duminică. Miercuri intrarea începe la ora 10, în celelalte zile la 9:15, iar ultimul acces este la ora 16. Biletele se cumpără pe intervale orare, iar numărul vizitatorilor este limitat la 2.000 pe zi.

Biletul pentru parter și etajul I costă 100 de lei. Pensionarii plătesc 50 de lei, iar copiii și studenții 25 de lei. Pentru vizită merită să îți rezervi cel puțin o oră și jumătate, două ore. De la gara din Sinaia până la castel urci pe jos cam o jumătate de oră.

În apropiere se află Castelul Pelișor, construit pentru Ferdinand și Maria, cu interioare apropiate de Art Nouveau, și Mănăstirea Sinaia, de la care stațiunea și-a luat numele.