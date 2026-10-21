Un tsunami înalt cât un bloc de 30 de etaje. Misterul craterului ascuns sub Marea Nordului, în sfârșit elucidat

Cum s-a format uriașul crater descoperit în 2002 sub fundul Mării Nordului a rămas o întrebare fără răspuns timp de peste două decenii. Potrivit ScienceDaily, cercetătorii au confirmat că acesta a fost creat de impactul unui asteroid, în urmă cu 43–46 de milioane de ani.

Deși forma circulară a craterului și structurile geologice din jur sugerau încă de la început impactul unui asteroid sau al unei comete, o parte dintre specialiști susțineau că acesta ar fi putut apărea în urma unor procese geologice naturale.

Dovezi descoperite la 700 de metri sub fundul mării

Pentru a stabili originea craterului, o echipă de cercetători condusă de Uisdean Nicholson, de la Universitatea Heriot-Watt din Edinburgh, a analizat noi imagini seismice, probe de roci și simulări computerizate.

Cele mai importante dovezi au fost descoperite în probe de rocă prelevate dintr-un puț petrolier situat în apropierea craterului. Cercetătorii au identificat cristale rare de cuarț și feldspat, ale căror structuri au fost modificate de presiuni extreme.

Astfel de transformări sunt caracteristice impacturilor produse la viteze foarte mari și nu pot fi explicate prin procese geologice obișnuite.

„Am avut un noroc extraordinar să le găsim. A fost ca și cum am fi căutat acul în carul cu fân”, au precizat cercetătorii, subliniind că aceste cristale confirmă originea craterului.

Un asteroid de 160 de metri a provocat un tsunami gigantic

După stabilirea originii craterului, cercetătorii au folosit simulări computerizate pentru a reconstitui evenimentul produs în urmă cu zeci de milioane de ani.

Potrivit rezultatelor, un asteroid cu diametrul de aproximativ 160 de metri a lovit fundul mării dinspre vest, sub un unghi mic.

Impactul a deplasat cantități uriașe de apă și roci, provocând o undă de șoc extrem de puternică.

„În câteva minute, impactul a creat o perdea de roci și apă înaltă de 1,5 kilometri, care s-a prăbușit apoi în mare, generând un tsunami de peste 100 de metri”, au explicat specialiștii britanici.

Potrivit simulărilor, tsunamiul ar fi depășit în înălțime un bloc de 30 de etaje.

Originea craterului, supusă la vot

De la descoperirea craterului, în 2002, oamenii de știință au formulat mai multe ipoteze privind formarea acestuia.

Unii cercetători au susținut că formațiunea s-a produs prin deplasarea depozitelor subterane de sare, iar alții au pus-o pe seama activității vulcanice și a prăbușirii fundului mării.

Dezbaterea a fost atât de puternică încât, în 2009, geologii au organizat chiar un vot privind explicațiile posibile. Majoritatea participanților au respins atunci ipoteza impactului unui asteroid.

Urmele asteroizilor, șterse de trecerea timpului

Craterul Silverpit este unul dintre puținele cratere de impact subacvatice confirmate și bine conservate. Potrivit cercetătorilor, au fost identificate aproximativ 200 de cratere de impact pe uscat și numai 33 sub oceane.

Însă, din cauza eroziunii, a mișcărilor tectonice și a altor procese geologice, multe dintre urmele coliziunilor cosmice au dispărut de-a lungul milioanelor de ani.

Studierea craterului Silverpit le va permite oamenilor de știință să înțeleagă mai bine efectele impacturilor cosmice asupra fundului oceanelor și să estimeze consecințele pe care le-ar putea avea o coliziune similară în viitor.