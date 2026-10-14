Urmele unui vizitator extraterestru? NASA a fotografiat un „păianjen” gigantic într-un crater din Australia

Imaginea, publicată de NASA Earth Observatory pe 13 octombrie 2026, prezintă Spider Crater, o structură geologică neobișnuită din regiunea Kimberley, în vestul Australiei. Deși seamănă cu un păianjen gigantic imprimat în deșert, formațiunea este, în realitate, rezultatul impactului unui meteorit și al eroziunii care a modificat peisajul timp de sute de milioane de ani.

Un „păianjen” de patru kilometri, ascuns într-un crater uriaș

Imaginea a fost realizată pe 20 septembrie 2026 de instrumentul Operational Land Imager, aflat la bordul satelitului Landsat 9, operat în cadrul colaborării dintre NASA și Serviciul Geologic al Statelor Unite.

Privit din spațiu, Spider Crater prezintă o structură ovală, cu dimensiuni de aproximativ 13 kilometri lungime și 11 kilometri lățime. În centrul acesteia se află formațiunea care i-a dat numele: un desen natural asemănător unui păianjen, cu un diametru de aproximativ patru kilometri.

Dintr-o zonă centrală pornesc mai multe creste stâncoase deschise la culoare, care se ramifică în peisajul arid asemenea unor picioare. Aceste structuri sunt alcătuite din gresie, o rocă sedimentară care a rezistat eroziunii mai bine decât straturile din jur.

Imaginea Spider Crater văzută de pe Stația Spațială Internațională.

Spider crater, Australia as seen from the International Space Station. #TakuyaOnishi #Expedition49 https://t.co/xplmMXGKPQ — AstroNana (@ImAstroNana) September 25, 2016

Ce s-a întâmplat când meteoritul a lovit Pământul

Potrivit geologilor, forma neobișnuită a craterului este legată de un fenomen produs imediat după impactul meteoritului. În momentul coliziunii, energia eliberată a comprimat violent rocile din scoarța terestră.

Ulterior, terenul din centrul craterului s-a ridicat ca urmare a revenirii elastice a rocilor deformate de unda de șoc. Acest proces, cunoscut drept ridicare centrală, a creat o structură care a fost modificată treptat de eroziune.

De-a lungul a sute de milioane de ani, straturile mai puțin rezistente au dispărut, în timp ce crestele de gresie au rămas vizibile. Astfel au apărut urmele misterioase care, privite de la mare altitudine, amintește de corpul și picioarele unui păianjen.

Cercetătorii au crezut inițial că formațiunea ar putea avea origine vulcanică

Originea Spider Crater a reprezentat mult timp o problemă pentru geologi. Timp de decenii după descoperirea formațiunii, cercetătorii au încercat să explice structura sa neobișnuită. Una dintre ipotezele analizate a fost că aceasta ar putea proveni din activitate vulcanică.

Investigațiile desfășurate la fața locului au scos însă la iveală dovezi caracteristice impacturilor cosmice. Geologii au identificat numeroase fracturi în formă de evantai, cunoscute sub denumirea de „shatter cones”.

Aceste structuri se formează atunci când unde de șoc extrem de puternice traversează rocile, fiind considerate indicii importante ale impactului unui meteorit. Fracturile au fost descoperite în întreaga zonă centrală a craterului, contribuind la confirmarea originii sale cosmice.

Craterul ar putea avea o vechime de până la 900 de milioane de ani

Cercetătorii au analizat ulterior în laborator cristale de cuarț și zircon afectate de șocul impactului, extrase din rocile de gresie. Aceste minerale păstrează urme ale presiunilor extreme și pot oferi informații despre direcția și unghiul sub care meteoritul a lovit suprafața Pământului.

Momentul exact al coliziunii rămâne necunoscut. Pe baza vârstei rocilor din regiune, oamenii de știință estimează că impactul s-a produs în urmă cu aproximativ 600 – 900 de milioane de ani, în Precambrianul târziu. Aceasta înseamnă că formațiunea exista cu sute de milioane de ani înainte de apariția dinozaurilor.

Imaginea publicată de NASA a fost realizată folosind date Landsat furnizate de Serviciul Geologic al Statelor Unite. Ea a fost prezentată drept imaginea zilei de 13 octombrie 2026 de NASA Earth Observatory, după ce formațiunea fusese inclusă într-un exercițiu de identificare a unor structuri geografice surprinse din spațiu.