Nicușor Dan a câștigat la CCR. Legea inițiată de finul lui Ilie Bolojan pentru o singură comună din România, declarată neconstituțională în unanimitate.

Curtea Constituțională a României (CCR) i-a dat dreptate președintelui Nicușor Dan într-un caz neobișnuit. Parlamentul a adoptat o lege prin care o comună din județul Bihor urma să beneficieze de un statut special și de prioritate în promovarea unor investiții, după ce a devenit acționar majoritar al societății care deține un complex balnear situat pe teritoriul altei comune.

Convoi militar rusesc, întors din drum în Mediterană după scufundarea unei nave de război în Libia

Un convoi de nave rusești care transporta vehicule militare către Libia și-a schimbat ruta și s-a întors din drum în Marea Mediterană, după ce o corvetă militară rusă a fost scufundată în portul Benghazi, pe 22 noiembrie, în urma unui atac cu drone maritime ucrainene.

Serviciile de informații din Coreea de Sud monitorizează semnele unei posibile vizite a lui Kim Jong-un în China

Serviciile de informații sud-coreene au declarat sâmbătă că „monitorizează îndeaproape evoluțiile” legate de o posibilă vizită a liderului nord-coreean Kim Jong-un în China.

Rusia dezvoltă porumbei cu implanturi cerebrale, controlați de la distanță. Cum funcționează „biodronele”

Decizii importante, tensiuni internaționale și propuneri controversate

O companie rusă de neurotehnologie a început să primească primele comenzi comerciale pentru porumbei echipați cu implanturi cerebrale, care pot fi controlați de la distanță pentru a realiza fotografii aeriene. Sistemul, dezvoltat de startupul Neiry, permite dirijarea păsărilor de către un operator sau urmarea unui traseu prestabilit, potrivit presei ruse.

Propunerea unui partid maghiar din țară: Organizarea localităților din Harghita, Covasna și Mureș într-o unitate administrativă comună

Un partid maghiar din Transilvania propune organizarea județelor Harghita și Covasna, alături de localitățile din Marosszék aflate în prezent în județul Mureș, într-o unitate administrativă comună. În acest sens, formațiunea a anunțat că a înaintat Consiliului Județean Harghita un proiect de rezoluție.