Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), care reprezintă toate cele 41 de consilii județene din țară, a transmis Senatului un punct de vedere favorabil proiectului de modificare a Legii nr. 544/2001.

În documentul semnat de Alfred Simonis, președintele UNCJR și al Consiliului Județean Timiș, reprezentanții consiliilor județene susțin că inițiativa legislativă „răspunde unei probleme reale, semnalate în mod repetat de către consiliile județene, de primării și de instituțiile publice subordonate acestora”.

Aceștia susțin că tot mai multe cereri cuprind zeci sau chiar sute de puncte, vizează perioade de 10 până la 50 de ani ori arhive întregi și „sunt redactate cu instrumente automatizate”.

„Unele sunt transmise simultan tuturor unităților administrativ-teritoriale dintr-un județ sau din țară”, precizează reprezentanții administrațiilor județene.

O singură cerere poate bloca activitatea unei instituții, susține UNCJR

Uniunea invocă lipsa digitalizării arhivelor și numărul redus de angajați care se ocupă de cererile de informații publice în instituțiile subordonate consiliilor județene.

„Pentru comunele și orașele mici, cu unul sau doi funcționari care au și alte atribuții, o singură cerere de acest tip poate bloca activitatea compartimentului săptămâni la rând. Timpul consumat este luat direct din serviciile publice datorate tuturor cetățenilor”, au transmis reprezentanții UNCJR.

Aceștia mai spun că autoritățile locale riscă să fie date în judecată și să plătească despăgubiri sau penalități dacă nu reușesc să răspundă în termenul legal de 30 de zile.

În ce condiții vor putea fi refuzate cererile

Una dintre principalele modificări ale legii ar permite instituțiilor publice să refuze cererile de informații care presupun un volum de muncă disproporționat și perturbă semnificativ activitatea acestora.

Potrivit proiectului, înainte de a refuza o cerere, instituția va trebui să îi ofere solicitantului posibilitatea de a restrânge cererea sau de a preciza mai exact informațiile de care are nevoie. Instituția va trebui să explice motivele refuzului și să comunice informațiile care pot fi furnizate separat.

O altă prevedere le-ar permite autorităților să ceară confirmarea identității persoanei care solicită informații, atunci când există motive întemeiate. Instituțiile nu vor putea cere însă o copie a actului de identitate.

Uniunea susține și respingerea cererilor repetate la care instituțiile au răspuns deja, a celor care conțin injurii sau amenințări, precum și a celor prin care se cere realizarea unor studii sau analize care nu există.

„Scopul jurnalistic, academic sau științific al cererii nu este, prin el însuși, motiv de clasare”, precizează reprezentanții UNCJR.

Primele cinci pagini vor rămâne gratuite

Proiectul prevede și introducerea unor tarife pentru pregătirea și reproducerea documentelor solicitate. Primele cinci pagini vor fi gratuite, iar tarifele vor putea fi stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale sau județene.

„Nu este echitabil ca bugetul local, adică întreaga comunitate, să suporte integral costul unor cereri care presupun sute sau mii de pagini”, consideră reprezentanții administrațiilor județene.

Pentru informațiile deja publicate pe site-urile instituțiilor, proiectul prevede posibilitatea ca autoritățile să răspundă prin trimiterea unui link. Accesul la documente prin intermediul acestuia va trebui să fie direct și gratuit.

În cazul arhivelor foarte mari, consultarea documentelor se va putea face la sediul instituțiilor.

Proiectul de modificare a Legii 544 a fost depus la Senat

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 544/2001 a fost inițiată de 32 de parlamentari PSD și înregistrată la Senat pe 24 noiembrie 2026.

Legea garantează dreptul oricărei persoane de a solicita și de a obține informații de interes public de la autoritățile și instituțiile statului.

UNCJR susține că modificările propuse nu îngrădesc acest drept, iar limitările se vor aplica doar în „situații excepționale”.

„Inițiativa introduce instrumente necesare pentru prevenirea abuzurilor, protejează funcționarea administrației publice locale și menține echilibrul dintre transparență și buna administrare”, a se precizează în documentul adresat Senatului.