„Ar trebui să existe reguli mai clare pentru medicii care lucrează simultan în sistemul public și în cel privat”, a scris Alexandru Rogobete duminică, pe contul său de Facebook.

Ministrul Sănătății a precizat că a citit despre modul în care este reglementată activitatea medicală suplimentară în Germania, afirmând că „există câteva principii care merită analizate și în România”.



„În anumite spitale germane, activitatea profesională suplimentară (în mediul privat/cabinetul propriu privat) trebuie declarată și poate necesita aprobarea scrisă a angajatorului”, spune ministrul.

Rogobete propune „ un mecanism adaptat legislației românești, prin care spitalul public să poată limita temporar activitatea privată a unui medic atunci când există motive obiective”.

Potrivit ministrului, un astfel de mecanism ar putea fi funcțional atunci când există un deficit major de personal, în contextul imposibilității asigurării liniilor de gardă, când este o adresabilitate foarte mare și când listele de așteptare afectează accesul pacienților la tratament.

Cu toate acestea, ministrul Sănătății precizează că nu este vorba despre interzicerea muncii simultane în sistemul public și în cel privat.

„Vreau să fie foarte clar: nu discutăm despre interzicerea activității în privat și nici despre spitalele private care funcționează corect și respectă regulile”, explică Rogobete.

El menționează că este vorba despre „acele situații pe care le cunoaștem cu toții: medicul care pleacă la ora 10:00 din spitalul public pentru a-și continua activitatea în propriul cabinet, pacientul care este direcționat din sistemul public către cabinetul privat sau situațiile în care activitatea din privat ajunge să afecteze serviciul public”.

„Nu vreau să generalizez. Sunt foarte mulți medici care își fac meseria cu responsabilitate în ambele sisteme”, adaugă ministrul.

Totodată, acesta întreabă publicul dacă o astfel de măsură „ar fi corectă și aplicabilă în România”.

„Sunt interesat atât de opinia pacienților, cât și de cea a medicilor”, a conchis Alexandru Rogobete.