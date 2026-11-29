La cinci săptămâni de la revenirea la conducerea Ministerului Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat o nouă actualizare a listei medicamentelor compensate, prin care pacienții vor avea acces la tratamente de ultimă generație pentru o gamă mai largă de afecțiuni.

„Unul din principiile mele a fost extinderea accesului la medicamente de ultimă generație, medicamente inovative pentru o gamă cât mai largă de patologii”, a declarat Alexandru Rogobete într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, amintind că lista medicamentelor compensate a fost extinsă de două ori în mandatul său anterior.

Pacienții români așteaptă peste 900 de zile pentru accesul la medicamente inovatoare

Alexandru Rogobete a revenit asupra problemei accesului întârziat al pacienților români la tratamente inovatoare, semnalată și în declarațiile sale anterioare.

„Îmi doresc mult să reducem decalajul față de țările din Europa de Vest, unde timpul mediu de acces al pacienților la inovație este de 500 de zile, versus România, unde timpul mediu depășește 900 de zile”, a precizat Rogobete.

Ministrul a reiterat necesitatea reducerii diferențelor dintre România și celelalte state ale Uniunii Europene în privința accesului la tratamente moderne.

„România și românii au dreptul să beneficieze de medicamente de ultimă generație”, a afirmat ministrul.

Noi tratamente pentru cancer și boli rare

Proiectul de act normativ privind actualizarea listei medicamentelor gratuite și compensate a fost pus în transparență decizională pe 24 noiembrie. Acesta include noi tratamente pentru pacienții cu afecțiuni oncologice, cardiovasculare, neurologice, boli rare și afecțiuni renale cronice.

Alexandru Rogobete a mulțumit reprezentanților Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru contribuția la actualizarea listei.