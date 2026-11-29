Anna Kristina Hällerman este ambasadorul Suediei în România. A studiat Relații Internaționale și Psihologie și provine de pe coasta de vest a Suediei. Diplomata a povestit că a ajuns în România în aprilie, singură, și că prima imagine a fost Calea Victoriei, cu clădirile frumoase și cafenelele pline de oameni. Ea a spus că România și Suedia se confruntă cu aceleași probleme și le rezolvă, în mare parte, la fel, și că Suedia ar putea învăța de la români flexibilitatea și umorul negru. Din Suedia, ar putea prelua cultura organizațională informală și folosirea mai largă a resurselor, în special femei și tineri. Unui suedez i-ar recomanda să vină în Transilvania, mai ales toamna.

Informală, de la prima aterizare

Ambasadoarea spune că e o persoană informală. A venit în România în aprilie, singură, și a aterizat pe Calea Victoriei, unde a văzut casele frumoase și cafenelele pline de oameni faini. Cele două țări sunt parteneri buni pentru că se confruntă cu aceleași probleme și le rezolvă, în mare parte, la fel. Atmosfera de la sosire, spune ea, a fost foarte primitoare.

Bio, life hack și română

Pe Instagram, ambasadoarea ar scrie: mândră că e suedeză, mândră că țările sunt în UE, NATO și ONU. „Răspuns foarte birocratic, dar asta e meseria mea.” Life hack-ul ei: egalitate de gen, echilibru între muncă și viața personală și mai puțină mașină. A spus și o frază în română, cu care a mulțumit pentru invitație.

Transilvania și 250.000 de insule

Unui suedez i-ar recomanda Transilvania, toamna. Românilor le-ar plăcea arhipelagul suedez, cu peste 250.000 de insule, iar ea are o legătură aparte cu coasta de vest. La Stockholm ar invita una dintre multele femei puternice și carismatice din România. Cel mai neașteptat lucru la meseria ei: poate fi ea însăși.

Patru steaguri și o cafenea „Prietenia”

Suedia o explică prin patru steaguri, al Suediei, UE, ONU și NATO. Cafeneaua comună ar putea să se numească „Prietenia”, dacă nu e prea siropos. Suedia ar învăța de la români flexibilitatea și umorul negru, iar suedezii nu sunt reci, ci timizi la început. Sfatul ei pentru viitorii ambasadori este „mergeți înainte și fiți răbdători”, iar ea ar vrea să fie ținută minte ca prezentă și atentă la oameni.