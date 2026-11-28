Fostul premier a precizat că PNL și USR au deja un protocol de colaborare parlamentară, în timp ce eventualele înțelegeri locale depind de situația politică și administrativă din fiecare comunitate.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate sâmbătă, 28 noiembrie, cu ocazia întâlnirii conducerii PNL cu reprezentanții organizațiilor liberale din județul Bacău.

Bolojan: Colaborarea la nivel național trebuie construită pe bază de încredere

Întrebat despre relația dintre PNL și USR, în condițiile în care configurațiile politice locale diferă de la un oraș la altul, Ilie Bolojan a invocat colaborarea existentă între cele două formațiuni în Parlament.

„La nivel parlamentar, așa cum știți, avem un protocol de colaborare între grupurile parlamentare ale PNL și USR, pentru ca proiectele pe care le susținem să aibă o masă critică mult mai mare, care să se apropie de 30% și să existe șanse mai mari ca aceste proiecte să devină legi. De asemenea, pentru a putea construi un pol de modernizare relevant pentru România, care se reprezinte electoratul de centru-dreapta, în mod inevitabil se pune problema unei colaborări la nivel național, dar asta trebuie construită în lunile următoare pe bază de încredere”, a declarat liderul PNL.

Acesta a subliniat că o eventuală apropiere politică la nivel național nu presupune automat aplicarea aceleiași formule în toate administrațiile locale.

„La nivel local, sunt situații diferite de la un oraș la altul, de la o localitate la alta și aici, întotdeauna, relațiile de colaborare se bazează atât pe ponderea din Consiliul Local, de asemenea, pe relațiile dintre partide, pe experiențe umane, dar în afară de aceste lucruri peste care întotdeauna vom putea trece, relațiile dintre partide la nivel local se bazează pe rezultate în administrație, pe performanță și pe lucruri pe care fiecare administrație le face pentru oameni”, a afirmat Bolojan.

Președintele liberalilor a arătat că nu exclude discuții privind formule de colaborare și la nivelul comunităților locale, dacă acestea pot produce rezultate administrative.

„Dacă aceste lucruri sunt rezolvate și la nivel local, nu văd de ce nu se poate ajunge într-o perioadă următoare la discuții cât se poate de serioase pentru formule politice care să aducă un plus pentru toate comunitățile locale”, a adăugat el.

„Aici nu e vorba de parități, de calcule”

Spre finalul conferinței, Ilie Bolojan a fost întrebat din nou despre stadiul formării unei alianțe cu USR și despre posibilitatea negocierii unor proporții de reprezentare pe listele electorale.

Liderul PNL nu a anunțat un acord electoral, insistând asupra obiectivului de a construi o formulă politică mai puternică pe zona de centru-dreapta.

„Cu cât pe zona de centru-dreapta va fi o formulă mai puternică, cu atât oamenii care vor soluții serioase, oamenii care nu sunt adepți aventurilor politice și doar a sloganelor, vor avea motivația de a merge la vot și de a susține astfel de soluții. La asta trebuie să lucrăm în perioada următoare”, a declarat Bolojan.

„Aici nu e vorba de parități, de calcule sau de alte lucruri de genul acesta, ci de soluții serioase pentru România”, a completat președintele PNL.