Negrescu: „Nu mai vorbim despre incidente izolate”

Într-o postare publicată sâmbătă seara pe Facebook, Victor Negrescu susține că atacurile verbale la adresa românilor riscă să legitimeze discriminarea și ar putea avea consecințe concrete dacă formațiunile antieuropene ajung la guvernare.

Potrivit acestuia, drepturile sociale ale românilor din diaspora, accesul la piața muncii și libertatea de circulație ar putea fi afectate de eventuale politici discriminatorii.

„Nu mai vorbim despre incidente izolate, ci despre un discurs politic care riscă să legitimeze discriminarea cetățenilor români”, a transmis Negrescu.

Precedentul disputei privind alocațiile copiilor

Europarlamentarul a amintit și de conflictul privind măsurile adoptate anterior de Austria în privința alocațiilor pentru copiii românilor care lucrau în această țară.

Negrescu afirmă că, în perioada în care ocupa funcția de ministru pentru Afaceri Europene, a inițiat demersuri la nivel european pentru apărarea drepturilor familiilor afectate. Activarea mecanismului SOLVIT ar fi permis identificarea cazurilor de discriminare și susținerea acțiunilor autorităților române și europene.

Potrivit acestuia, România și Comisia Europeană au obținut câștig de cauză la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, iar drepturile familiilor de români au fost restabilite.

Apel la folosirea instrumentelor europene

Victor Negrescu se declară îngrijorat de posibilitatea ca atacurile actuale să fie doar începutul și susține că accesul la guvernare al partidelor antieuropene ar putea afecta milioane de români care trăiesc în alte state europene.

Acesta consideră că autoritățile române trebuie să folosească toate instrumentele juridice și instituționale ale Uniunii Europene pentru a combate discriminarea și pentru a proteja drepturile cetățenilor români.

Negrescu a transmis un avertisment liderilor care atacă românii: „V-am mai învins o dată. Vă vom învinge din nou!”.