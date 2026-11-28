Potrivit unui mesaj publicat sâmbătă seara pe Facebook de ministrul Dezvoltării, discuțiile au avut loc la Brașov și au vizat identificarea unor soluții prin care administrațiile locale să răspundă mai eficient nevoilor cetățenilor.

Alexandru Stoica a subliniat că oamenii, indiferent dacă locuiesc în sate mici sau în orașe mari, au aceleași așteptări de la autorități: drumuri bune, apă și canalizare, școli moderne și servicii publice de calitate.

Ce beneficii ar putea aduce comasarea localităților

Ministrul susține că unirea voluntară a unor comunități ar putea permite administrațiilor locale să dispună de mai multe resurse pentru investiții și să aibă șanse mai mari de a accesa fonduri europene.

„Sunt comunități care, prin eforturi comune, ar putea avea mai multe resurse pentru investiții, mai multe șanse de a accesa fonduri europene și de a realiza proiecte importante pentru oameni”, a transmis Alexandru Stoica.

Oficialul a precizat că o astfel de reorganizare nu ar trebui să însemne pierderea identității localităților, a istoriei sau a tradițiilor acestora.

Ministrul vrea să afle propunerile primarilor

Alexandru Stoica a transmis că dorește să asculte propunerile edililor și să înțeleagă preocupările acestora înainte de identificarea unor soluții pentru comunitățile pe care le reprezintă.

Ministrul a subliniat că obiectivul unei eventuale reforme administrative trebuie să fie îmbunătățirea vieții de zi cu zi a cetățenilor.