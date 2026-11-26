Calendarul alegerilor locale din 2028 limitează timpul disponibil pentru realizarea reformei administrativ-teritoriale a României. Dragoș Benea a declarat, joi seară, la Euronews România, că PSD își asumă promovarea reorganizării administrative, chiar dacă obținerea unui acord între partidele politice este dificilă.

„Mi-aș dori să fie consens pe acest subiect, dar nu cred. Cred că va fi vorba despre negociere și compromis și asumare”, a declarat europarlamentarul.

Benea a amintit că tema reorganizării administrative a mai fost discutată în urmă cu 10-12 ani, însă nu a mai fost abordată în ultimii ani.

Riscul unui efect de bumerang pentru PSD

Întrebat dacă PSD a luat în calcul riscul pierderii sprijinului electoral, în condițiile în care partidele care au promovat reforme similare în alte state europene au suferit înfrângeri la urne, Dragoș Benea a răspuns negativ, însă a recunoscut că asumarea reorganizării administrative implică riscuri politice pentru formațiune.

„Sunt riscuri politice. Cu siguranță, dacă nu ducem la capăt acest demers, efectul va fi de bumerang”, a afirmat europarlamentarul.

Social-democratul ia în calcul însă și perspectiva unui câștig electoral pentru PSD.

„Dacă îl ducem la capăt împreună cu reformarea agențiilor statului, împreună cu descentralizarea, atunci cu siguranță s-ar putea să culegem și roadele unui asemenea tip de asumare politică”, a explicat Dragoș Benea.

Europarlamentarul a negat că proiectul de reorganizare administrativ-teritorială ar avea la bază un calcul electoral, argumentând că PSD are cei mai mulți primari la nivel național.

Consultări înaintea angajării răspunderii Guvernului

Dragoș Benea a precizat că proiectul de reorganizare administrativ-teritorială va fi supus consultărilor în teritoriu, după modelul inițiat la Suceava, unde PSD a lansat marți o serie de consultări cu primarii și cetățenii privind comasarea voluntară a localităților mici, criteriile de unificare și facilitățile financiare și fiscale propuse comunităților care acceptă reorganizarea.

Europarlamentarul a explicat că o altă etapă a consultărilor se va desfășura sub coordonarea Guvernului, cu implicarea cercetătorilor și a reprezentanților Academiei Române, în vederea elaborării unei propuneri legislative pentru care Executivul să își angajeze răspunderea în Parlament.

Acesta a mai precizat că inițiativa reorganizării administrative a pornit din interiorul PSD.

„Partidele trebuie să își asume tipul acesta de reforme”, a subliniat europarlamentarul.

Lecțiile reformelor din Polonia și Danemarca

Europarlamentarul a dat ca exemple Danemarca, unde, în 2004, nu s-a ajuns la un consens politic asupra reorganizării administrative, și Polonia, care a realizat cea mai mare parte a reformei în perioada 1998-1999.

Acesta consideră că una dintre greșelile comise în Polonia a fost comunicarea deficitară cu populația. Pe termen mediu și lung însă, reorganizarea a permis consolidarea structurilor administrative regionale și creșterea capacității de atragere a fondurilor europene.

„Dacă ne-am uitat la ce s-a întâmplat din punct de vedere politic în Polonia, evident că ar fi trebuit să nu inițiem acest demers”, a declarat Benea.

„Trei provocări fără precedent”

Dragoș Benea a enumerat trei direcții majore de reformă pe care social-democrații și le asumă: reorganizarea administrativ-teritorială, reformarea companiilor de stat și a agențiilor guvernamentale, precum și descentralizarea.

„Sunt trei provocări fără precedent în politica românească și într-un partid care are doar 25% în Parlament”, a adăugat europarlamentarul.