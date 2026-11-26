Întrebat, la Antena 3 CNN, cât de mare este „gaura” financiară și care este situația lăsată de fostul premier Ilie Bolojan, Grindeanu a indicat o sumă de aproximativ 50 de miliarde de lei, despre care a afirmat că reprezintă obligații financiare care nu au acoperire în acest moment.

„Vorbim, ca să răspund direct, undeva la o sumă în jur de 50 de miliarde, sume care în acest moment sunt neacoperite”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a susținut că această situație ar fi fost ascunsă până acum și a făcut referire la declarațiile publice ale lui Ilie Bolojan, care afirmase, la plecarea din funcție, că nu a lăsat datorii sau facturi neachitate.

Grindeanu critică efectele măsurilor de reducere a deficitului

De asemenea, Sorin Grindeanu a criticat politicile economice adoptate după formarea Guvernului, susținând că măsurile dure de reducere a deficitului nu au produs rezultatele promise.

Acesta a enumerat mai multe probleme pe care le consideră efecte ale politicilor guvernamentale: scăderea economiei, inflația ridicată, reducerea consumului timp de 12 luni consecutive și creșterea numărului de șomeri.

„Economia României este în scădere. Avem cel mai mare TVA, avem cea mai mare inflație din Europa, avem 12 luni de scăderi consecutive ale consumului în România, avem zeci de mii de șomeri în plus”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a susținut că, după un an și jumătate de măsuri prezentate drept necesare pentru reducerea deficitului, situația economică ar fi mai dificilă decât în momentul formării Guvernului.

„Toată această suferință la care au fost supuși atât românii, cât și economia țării noastre, n-a avut niciun rezultat pozitiv din perspectiva mea, din contră”, a declarat acesta.

Grindeanu a spus că populația a ajuns la limita suportabilității după perioada de constrângeri economice.

„Avem și o populație, un popor până la urmă, care a fost supus la toate aceste constrângeri. Popor care a ajuns la limita suportabilității”, a spus Sorin Grindeanu.