Benea a afirmat că Sorin Grindeanu i-a încredințat personal această responsabilitate și i-a cerut să pregătească rapid datele necesare pentru schimbarea organizării administrative a statului.

Benea: Grindeanu „a încărcat trăgaciul acestei reorganizări administrativ-teritoriale”

Întrebat dacă președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține într-adevăr reforma administrativă, în condițiile unor declarații publice percepute drept contradictorii, Dragoș Benea a respins ideea că liderul partidului ar încerca să încetinească proiectul.

„Eu văd în crescendo tot ce face. Și este logic, pentru că este președintele partidului și trebuie să asculte toate părțile”, a declarat europarlamentarul.

Benea a relatat și împrejurările în care a primit responsabilitatea coordonării proiectului, înaintea unei ședințe a Biroului Politic Național al PSD din octombrie.

„Știu că este cel care a încărcat trăgaciul acestei reorganizări administrativ-teritoriale. M-a chemat, m-a înștiințat cu un sfert de oră înainte de a începe BPN-ul din octombrie: vei primi această sarcină, te rog foarte repede să vii cu datele pe masă, pentru că vreau să schimbăm arhitectura statului.”

Europarlamentarul a descris noua responsabilitate drept o schimbare importantă în activitatea sa politică.

„Este o provocare. Mi-a schimbat cu totul și cu totul viața asta”, a afirmat Benea.

Acesta a susținut că proiectul este sprijinit și de alți reprezentanți ai conducerii PSD, printre care Claudiu Manda și Marian Neacșu.

„Abordarea lui Sorin Grindeanu de a asculta toate părțile mi se pare absolut firească, pentru că nu sunt decizii simple”, a declarat Benea.

Reorganizarea comunelor, una dintre cele mai dificile decizii

Coordonatorul proiectului a explicat că modificarea organizării administrative la nivelul comunelor reprezintă una dintre cele mai sensibile componente ale reformei, din cauza efectelor directe asupra locuitorilor din mediul rural.

„Vin fel de fel de sfaturi, să se înceapă de sus în jos, de jos în sus. Să știți că jos, acolo, la firul ierbii, este foarte greu. Este cea mai complexă decizie de luat, pentru că acolo sunt oamenii cei mai necăjiți, cei mai nevoiași, care pot fi expuși, dacă noi nu ne blocăm în niște praguri, pot fi expuși să le facem viața un calvar.”

Benea a insistat că reorganizarea nu trebuie să îngreuneze accesul populației la serviciile publice, ci să contribuie la îmbunătățirea acestora.

Potrivit europarlamentarului, obiectivul este ca majoritatea problemelor administrative curente ale locuitorilor din mediul rural să poată fi rezolvate mai eficient după implementarea reformei.

„Noi ne-am propus ca 80% din problemele curente ale oamenilor din satul românesc să fie mult mai bine, mai repede, mai eficient rezolvate din 2028 încolo, iar cele 20% (…) dacă rămânem în același format, nu o vom rezolva niciodată, pentru că acele comune sunt condamnate sub dezvoltări.”

În acest context, Benea a susținut că asocierea sau unirea unor comune ar putea reprezenta o soluție pentru localitățile care nu dispun de suficiente resurse pentru dezvoltare.

„Unirea ne face mai puternici și mai rezilienți”, a afirmat europarlamentarul.

Acesta a reiterat că reforma trebuie să aibă drept criteriu principal interesul cetățenilor.

Digitalizarea primăriilor, parte a schimbărilor pregătite pentru administrația locală

Dragoș Benea a arătat că reorganizarea administrativ-teritorială trebuie însoțită de digitalizarea serviciilor publice, pentru ca cetățenii să poată rezolva mai rapid problemele administrative.

Europarlamentarul a susținut că România a rămas în urmă în acest domeniu față de alte state din regiune, inclusiv Republica Moldova.

În viziunea sa, viitoarele structuri administrative ar trebui să utilizeze documente și arhive digitalizate, astfel încât interacțiunea cu cetățenii să fie simplificată.

Benea a făcut și o comparație între utilizarea rețelelor sociale și accesarea serviciilor administrative online.

„Până la urmă cetățeanul, dacă are timp să stea pe TikTok, pe Insta, pe Facebook, ar trebui să-și plătească și impozitele tot atât de repede. Și cu Ghișeul.”

Benea respinge speculațiile privind centrele de putere din PSD

În aceeași intervenție, europarlamentarul a fost întrebat despre raporturile de putere din interiorul PSD și despre influența lui Claudiu Manda.

Benea a afirmat că Sorin Grindeanu este liderul partidului și a respins sugestia că deciziile ar fi controlate dintr-un alt centru politic.

„Nu, nu, Sorin Grindeanu este categoric șeful meu”, a declarat acesta.

Europarlamentarul a făcut referire și la declarațiile primarului municipiului Buzău, Constantin Toma, pe care le-a caracterizat drept „năstrușnice”.