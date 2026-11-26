Constructorul continuă intervențiile pe ambele maluri ale râului, în paralel cu amenajarea viitorului punct vamal și a drumurilor de acces.

Se lucrează la structura metalică a podului

Potrivit DRDP Iași, activitatea de pe șantier este adaptată condițiilor meteorologice din această perioadă.

În prezent, echipele constructorului execută lucrări de sudură a elementelor tablierului metalic, atât pe malul românesc, cât și pe cel al Republicii Moldova.

Aceste intervenții fac parte din etapa de realizare a structurii podului și sunt necesare pentru continuarea lucrărilor de asamblare a elementelor metalice.

Avansează amenajarea punctului vamal și a drumurilor de acces

În paralel cu lucrările la pod, constructorul continuă amenajarea infrastructurii necesare viitoarei legături rutiere transfrontaliere.

Intervențiile vizează atât punctul vamal, cât și drumurile de acces care vor asigura conectarea podului la rețelele rutiere de pe cele două maluri ale Prutului.

Aceste lucrări sunt importante pentru funcționarea viitoarei treceri de frontieră, întrucât infrastructura rutieră trebuie să permită preluarea și dirijarea traficului între România și Republica Moldova.

Proiectul a ajuns la aproximativ 60% execuție

Construcția podului de la Ungheni a început în primăvara anului 2025, iar stadiul fizic al lucrărilor este în prezent de aproximativ 60%, conform datelor comunicate de DRDP Iași.

Noua infrastructură este destinată îmbunătățirii conexiunilor rutiere dintre România și Republica Moldova și dezvoltării transportului transfrontalier în zona Ungheni.

Realizarea podului, împreună cu drumurile de acces și facilitățile vamale, va crea o nouă legătură de transport peste Prut, cu potențial de a facilita circulația persoanelor și a mărfurilor între cele două state.