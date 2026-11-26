Luca Niculescu a explicat, în cadrul Forumului Bunei Guvernări, care sunt cele mai atractive atuuri ale unei țări pe care investitorii vor să le regăsească.

„Nu caută neapărat facilități, neapărat stimulente sau nu întotdeauna, sau când sunt punctuale. Deci ei vor un stat care funcționează, caută instituții competente, caută oameni cu care pot dialoga, evident, oameni care își respectă angajamentele, caută infrastructură, în ultima vreme caută energie la prețuri competitive, caută forță de muncă bine pregătită”, a transmis Luca Niculescu, de la Palatul Parlamentului.

„Reducerea deficitului nu este suficientă”

Premierul a mai declarat joi că, în ciuda avertismentelor europenilor, dar și a agențiilor de rating, reducerea deficitului nu este singurul pas pe care România trebuie să îl parcurgă pentru a atrage investițiile străine.

„De cât timp îi iau unui cetățean să obțină un document unei firme, să primească o autorizație? Deci acestea sunt lucruri esențiale. Deci ceea ce vreau este să introducem indicator clar de performanță, adaptate instituțiilor, să evaluăm periodic rezultatele și, evident, să le facem publice. Transparența este importantă”, a mai declarat Luca Niculescu.

România a trecut și în 2026 de testul agențiilor de rating, care au decis să nu ne retrogradeze la categoria junk, nerecomandată investițiilor. Totuși, țara noastră se află pe ultima treaptă a recomandărilor.

„Acum pledez din nou pentru o cauză pe care o știu, aderarea României la OCD, care sper că se va întâmpla curând, este în acest context foarte importantă, dar nu este un punct final, este startul unei noi etape, pentru că ce vreau eu cel mai mult de la această aderare este să ne îmbunătățească, dincolo de faptul că va aduce investiții mai bune, să ne îmbunătățească capacitatea administrativă”, a concluzionat Niculescu.