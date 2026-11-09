Ultimatum în PSD. Claudiu Manda, către miniștrii partidului: „S-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”

Claudiu Manda le-a transmis luni miniștrilor PSD că unii ar putea să nu mai prindă Crăciunul în funcție. Sorin Grindeanu l-a atacat în BPN pe primarul Buzăului, Constantin Toma.

„Olguța a atras bani europeni, în timp ce Toma a pierdut zeci de milioane de euro”.

Cu această comparație și-a început Sorin Grindeanu, președintele PSD, ședința de luni a Biroului Permanent Național, potrivit surselor MEDIAFAX.

Liderul social-democrat a felicitat-o pe primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, pentru proiectul de peste 500 de milioane de euro inaugurat în oraș, prin care craiovenii au acum apă de izvor de munte la robinet.

Grindeanu a spus că Vasilescu a demonstrat că știe să atragă fonduri, spre deosebire de Toma, care, în opinia lui, stă „de dimineața până seara pe la televiziuni” să-și prezinte opiniile politice. Primarul Buzăului ar fi pierdut însă, a afirmat Grindeanu, 80 de milioane de euro din PNRR pentru anveloparea blocurilor. „Asta înseamnă să fii preocupat de oameni și nu de analize politice. Aici e diferența”, a spus liderul PSD.

Apa ajunge la Craiova de la Izvarna, din zona Tismana, printr-o conductă de 123 de kilometri, și nu are nevoie de tratare.

Constantin Toma, primar PSD al Buzăului, este unul dintre cei mai duri critici ai lui Grindeanu din interiorul partidului.

Ultimatumul pentru miniștri

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a anunțat că partidul a stabilit termene clare pentru miniștrii săi. Unele au expirat săptămâna trecută, altele expiră chiar luni. Manda se așteaptă ca toți colegii să trateze cu seriozitate deciziile luate în partid și să înțeleagă că nu fiecare își face propria politică în minister. A mai spus că PSD are așteptări de la miniștri și că răbdarea nu este nelimitată.

„Eu și Sorin avem un mesaj: dacă lucrurile continuă în această direcție, s-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”, a avertizat Manda.