Roxana Mînzatu, mesaj despre combaterea violențelor împotriva copiilor: Prioritate este să ajungem și la acei copii care merg mai rar la școală

Luni, în cadrul unei conferințe de presă realizate la încheierea proiectului „Consolidarea răspunsului la violența împotriva copiilor prin politici mai bine fundamentate și capacitate instituțională sporită”, Roxana Mînzatu a transmis un mesaj înregistrat în care a felicitat finalizarea proiectului.

„Vă felicit pentru finalizarea unui proiect important. Un proiect susținut de Comisia Europeană, un proiect în care România, Polonia și UNICEF au lucrat împleună pentru a face în așa fel încât profesorii, medicii și asistenții sociali să poată identifica mai devreme semnele violenței, să poată să înțeleagă cum să ajute un copil care este aflat în pericol”, a transmis aceasta.

Potrivit vicepreședintei executive a Comisiei Europene, „un profesor, un medic, ambii pot fi adulții care observă primii, în afara familiei, că un copil are nevoie de ajutor”.

„O prioritate să ajungem la copiii care merg mai rar la școală”

Mînzatu a precizat că este o „prioritate să ajungem și la acei copii care merg mai rar la școală, care ajung rar la medic sau a căror suferință poate trece neobservată”.

„În anul 2025, în Uniunea Europeană, aproape un copil din patru era expus riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Și în România, deși s-au făcut progrese semnificative în ultimii ani, avem o situație la fel de alarmantă”, a continuat ea.

Roxana Mînzatu afirmă că „aproape unul din trei copii este expus riscului de excluziune și sărăcie”.

„Anul acesta, în luna mai, am prezentat prima strategie politică a Uniunii Europeane prin care vrem să combatem sărăcia și în cadrul acestei strategii am propus un instrument, vizând consolidarea garanției europeane pentru copii. Prin această garanție, de câțiva ani sprijinim statele membre să asigure copiilor în situații de vulnerabilitate o serie de servicii de bază”, a precizat ea.

În cadrul acestei strategii, se numără accesul gratuit la grădiniță sau la școală, acces la îngrijire medicală, cel puțin o masă sănătoasă în fiecare zi de școală, mai afirmă vicepreședinta executivă.

Lansarea unui card digital în 2027

De asemenea, ea anunță că anul viitor „vom testa un card digital al acestei garanții europene pentru copii, așa încât familiile să poată folosi mai ușor serviciile la care au dreptul copii lor, dar și autoritățile să poată să acopere nevoia de servicii pentru fiecare copil, care are nevoie de această garanție”.

„În România, prin Fondul Social European Plus, un fond pe care îl coordonez la nivelul Comisiei Europene, sprijinim inclusiv prin formarea unor echipe de specialiști care lucrează sau vor lucra în 2000 dintre comunitățile rurale ale țării. Când un elev începe să lipsească, de exemplu, consilierul școlar poate lua legătura cu asistentul social și împreună cu familia pot afla ce îl împiedică pe copil să vină la școală, de ce tip de sprijin personalizat are nevoie”, a mai adăugat Mînzatu.

„Studiul pe care îl prezentați astăzi ne ajută să înțelegem mai bine ce forme ia violența în viața copiilor dar, cel mai important, cum și unde putem interveni mai devreme. Cum putem să fim mai eficienți în combaterea unui fenomen care nu ar trebui să existe”, a conchis Roxana Mînzatu.