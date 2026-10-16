Roxana Mînzatu, mesaj cu prilejul Zilei Internaționale pentru Eradicarea Sărăciei: Cu toții avem datoria de a acționa împotriva sărăciei și a excluziunii

„Sărăcia nu trebuie să definească viitorul nimănui. Prea mulți oameni din întreaga Europă încă nu își pot permite o locuință, încălzire, mâncare, îngrijiri medicale sau educație”, a transmis Roxana Mînzatu.

Unul din cinci europeni, expus riscului de sărăcie

Potrivit acesteia, unul din cinci europeni este expus riscului de sărăcie și de excluziune socială, 19,3 milioane dintre aceștia fiind copii, în timp ce peste 1,4 milioane de persoane sunt fără adăpost sau nu au locuințe sigure.

„Acest lucru este inacceptabil și avem cu toții datoria de a acționa împotriva sărăciei și a excluziunii”, a afirmat ea.

Aceasta spune că, la începutul anului, a fost adoptată o Strategie a UE pentru combaterea sărăciei. Ea are scopul de a accelera progresele în direcția atingerii obiectivului UE stabilit în Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale de a reduce numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială cu cel puțin 15 milioane până în 2030 și de a ajuta la eradicarea sărăciei până în 2050.

„Cinci luni mai târziu, implementarea strategiei este deja în curs de desfășurare. Se așteaptă aprobarea în curând de către Consiliu a propunerii Comisiei de recomandare privind combaterea excluziunii în materie de locuințe, primul act legislativ al UE care abordează lipsa de adăpost, constituind un pas decisiv în sprijinirea persoanelor care se confruntă cu una dintre cele mai dure forme de sărăcie”, a precizat Mînzatu.

Locuile de muncă de calitate, cheia pentru ieșirea din sărăcie

Ea adaugă că, pentru cei care pot lucra, cea mai bună cale de ieșire din sărăcie sunt locurile de muncă de calitate.

„Cei care se confruntă cu sărăcia sunt adesea cei care au cea mai mare nevoie de sprijin pentru a intra pe piața muncii. Sprijinul de activare este esențial nu numai pentru combaterea sărăciei, ci și pentru competitivitate și pentru valorificarea talentelor neexploatate: economia noastră nu își poate permite să lase aproape 50 de milioane de oameni în afara pieței muncii”, continuă aceasta.

Conform vicepreședintei, „acesta este motivul pentru care, alături de Comunicarea privind Pilonul european al drepturilor sociale, am lansat în iulie prima etapă a consultării partenerilor sociali europeni cu scopul de obține opiniile acestora în legătură cu posibile acțiuni ale UE pentru a-i sprijini pe cei care se confruntă cu obstacole semnificative la intrarea pe piața muncii”, a conchis Roxana Mînzatu.