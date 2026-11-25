Eurodeputații, reuniți în sesiune plenară la Strasbourg, au aprobat mandatele de negociere pentru șapte propuneri legislative care vor stabili modul de utilizare a fondurilor europene în următorul ciclu bugetar.

Potrivit Politico, sprijinul larg pentru cele șapte propuneri a eliminat riscul ca extrema dreaptă din Parlamentul European să blocheze începerea negocierilor.

Discuțiile cu reprezentanții guvernelor statelor membre vor avea la bază rapoartele adoptate de comisiile parlamentare responsabile de fiecare dintre cele șapte dosare legislative.

Ce finanțează cele șapte programe europene

Programul Europa globală (Global Europe) este destinat cooperării internaționale, sprijinirii țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană și acordării de ajutor financiar și umanitar statelor partenere.

Prin Fondul Social European vor fi finanțate proiecte care facilitează accesul la locuri de muncă, formarea profesională, reducerea sărăciei și integrarea socială a persoanelor vulnerabile.

Programul Orizont Europa (Horizon Europe) este dedicat cercetării științifice, inovării și dezvoltării de noi tehnologii, în timp ce Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) va susține construcția și modernizarea infrastructurii de transport și energie, inclusiv a rețelelor care leagă statele membre.

Fondul european pentru competitivitate este conceput să sprijine industria europeană și investițiile în domenii precum digitalizarea, sănătatea, biotehnologia, apărarea și industria spațială.

Prin Programul pentru azil și migrație vor fi finanțate măsurile de gestionare a migrației, examinarea cererilor de azil și integrarea migranților.

Cel de-al șaptelea program, AgoraEU, este destinat finanțării proiectelor culturale, creative și audiovizuale, susținerii presei independente, organizațiilor societății civile și promovării valorilor democratice.

Un buget european de aproape 2.000 de miliarde de euro

La 16 iulie 2025, Comisia Europeană a prezentat propunerea pentru următorul cadru financiar multianual (CFM), în valoare de aproape 2.000 de miliarde de euro, echivalentul a 1,26% din venitul național brut al Uniunii Europene.

Din această sumă, executivul comunitar propune alocarea a 865 de miliarde de euro pentru planurile de parteneriat naționale și regionale, 409 miliarde de euro pentru competitivitate și cercetare, 200 de miliarde de euro pentru programul Europa globală și 49 de miliarde de euro pentru programele Erasmus+ și AgoraEU.

Numai programului Orizont Europa i-ar reveni 175 de miliarde de euro, sumă inclusă în alocarea destinată competitivității și cercetării.

Când va intra în vigoare noul buget

Votul de miercuri nu reprezintă aprobarea definitivă a celor șapte programe sau a sumelor destinate acestora, ci permite Parlamentului European să înceapă negocierile cu Consiliul UE.

În cazul bugetului multianual în ansamblu, adoptarea presupune acordul unanim al statelor membre în Consiliul UE și aprobarea Parlamentului European.

Noul cadru financiar multianual este programat să intre în vigoare la 1 ianuarie 2028, actualul buget european acoperind perioada 2021–2027.