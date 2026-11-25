Dragan Vucicevic a fost arestat la ordinul procurorilor din Belgrad, fiind suspectat că a provocat panică și tulburări în mod repetat, pe o perioadă îndelungată, și că a obstrucționat justiția, a relatat miercuri presa sârbă, citând procurorii.

Acesta a fost reținut pentru 48 de ore.

Aleksandar Vucic a confirmat arestarea în timpul unei dezbateri tensionate în Parlament.

Parlamentarii formațiunii Lista Studenților, care a câștigat alegerile parlamentare din 25 octombrie, au aplaudat vestea, stârnind o reacție furioasă din partea fostului președinte.

„Asta îmi arată cu ce fel de idioți avem de-a face”, a declarat Vucic.

Vucic a demisionat din funcția de președinte înaintea alegerilor, în speranța că va deveni prim-ministru în cazul unei victorii a partidului său. Formațiunea sa a pierdut însă alegerile, iar Lista Studenților a obținut majoritatea absolută în Parlament. Noul guvern nu a fost încă format.

Aleksandar Cupic, noul președinte al Parlamentului și membru al Listei Studenților, urmează să anunțe în curând data noilor alegeri prezidențiale.

Informer are o audiență de milioane de persoane

Înființat în 2012, grupul media Informer ajunge la milioane de persoane prin intermediul unui post de televiziune, al unui site de știri și al unui ziar tabloid, acesta din urmă fiind una dintre publicațiile cu cel mai mare tiraj din Serbia.

Autoritatea de reglementare în domeniul audiovizualului din Serbia a restricționat recent difuzarea unor emisiuni ale postului de televiziune Informer, din cauza încălcării regulilor privind campania electorală. În timpul campaniei, instituțiile de presă ale grupului au criticat frecvent mișcarea studențească, aflată atunci în opoziție, și au insultat unii dintre reprezentanții acesteia.

La jumătatea lunii noiembrie, 97 de cetățeni au depus o plângere comună împotriva lui Vucicevic, acuzându-l de mai multe infracțiuni, printre care incitarea la ură, punerea în pericol a siguranței publice și provocarea de panică și tulburări.