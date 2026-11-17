Student List, o mișcare din care fac parte cadre universitare, profesioniști, fermieri, actori și activiști desemnați de adunările studențești, a obținut 140 dintre cele 250 de mandate parlamentare. Partidul SNS, condus de fostul președinte Aleksandar Vučić, a câștigat 104 mandate, scrie Reuters.

Victoria formațiunii a venit după doi ani de proteste conduse de studenți și a fost urmată de manifestații de sărbătorire în stradă. Noua majoritate se confruntă însă acum cu provocarea de a guverna, în condițiile în care membrii săi au puțină experiență politică.

Student List a promis un program intern de combatere a corupției, care va avea în centru reformarea instituțiilor.

„Am văzut cu toții un Parlament disfuncțional, aflat permanent în conflict și plin de ură. Acum trebuie să fie și va fi diferit”, a declarat actorul Bojan Dimitrijević, unul dintre noii deputați, pentru postul de televiziune N1.

Acesta a adăugat că parlamentarii nu au venit „să creeze un circ sau să irosească timpul și banii contribuabililor care plătesc pentru ședințele noastre”, ci să asigure o activitate parlamentară scurtă și eficientă.

Deputații Student List, conduși de Aleksandar Čupić, despre care se vehiculează că ar urma să devină noul președinte al Parlamentului, s-au adunat într-un parc, apoi au intrat împreună în clădirea legislativului, traversând un covor roșu. Alegerea noului președinte al Parlamentului este așteptată să aibă loc tot marți.

„Sper ca ziua de astăzi să marcheze restaurarea instituțiilor statului în Serbia”, a declarat analistul politic Boban Stojanović pentru N1.

Susținătorii noii majorități au scandat „Victorie” și „Pump it up”, unul dintre principalele sloganuri ale protestelor studențești.

Atmosfera a fost tensionată la sosirea parlamentarilor SNS, printre care s-a aflat și Aleksandar Vučić. Aceștia au fost huiduiți de mulțime, iar o femeie s-a apropiat de deputata Lidija Vukičević, o actriță cunoscută, și a aruncat cu iaurt pe părul acesteia.

Atât Vučić, cât și Vukičević au condamnat incidentul.