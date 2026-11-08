Parlamentul Serbiei se reunește pe 17 noiembrie. Mișcarea studențească deține majoritatea absolută

Convocarea ședinței inaugurale a fost anunțată duminică, 8 noiembrie, de președinta în exercițiu a legislativului, Ana Brnabić, după confirmarea rezultatelor definitive ale scrutinului, transmite Associated Press (AP), citată de The Independent.

Rezultatul alegerilor marchează o schimbare majoră în politica sârbă, după aproximativ 14 ani în care Partidul Progresist Sârb (SNS), formațiunea fostului președinte Aleksandar Vučić, a dominat instituțiile statului.

Mișcarea studențească a câștigat 140 dintre cele 250 de mandate

Potrivit rezultatelor oficiale anunțate de autoritățile electorale, Lista Studenților a obținut 140 de locuri în Parlamentul de 250 de membri, asigurându-și majoritatea absolută.

Partidul Progresist Sârb a câștigat 103 mandate, în timp ce celelalte șapte locuri au revenit formațiunilor reprezentând minoritățile etnice.

Noua configurație parlamentară oferă mișcării studențești posibilitatea de a forma un guvern și de a iniția reformele promise în campania electorală.

Prima ședință a legislativului va avea ca obiectiv alegerea unui nou președinte al Parlamentului și constituirea structurilor de conducere. Ulterior, noul executiv trebuie format într-un termen de 90 de zile.

Protestele au început după tragedia feroviară din 2024

Victoria electorală a mișcării studențești vine după aproape doi ani de manifestații împotriva autorităților.

Protestele au izbucnit în noiembrie 2024, după prăbușirea unei copertine la o gară din nordul Serbiei, tragedie soldată cu moartea a 16 persoane.

Numeroși manifestanți au atribuit accidentul corupției și neregulilor din proiectele publice de infrastructură, transformând incidentul într-un simbol al nemulțumirii față de administrația condusă de Vučić.

Mișcarea a organizat manifestații de amploare și a cerut responsabilizarea autorităților, combaterea corupției și respectarea statului de drept.

Candidații Listei Studenților provin în principal din mediul universitar, educație și alte domenii profesionale. Printre viitorii parlamentari se numără profesori, cadre didactice și specialiști cu experiență limitată în politică.

Serbia trebuie să organizeze și alegeri prezidențiale anticipate

Schimbarea majorității parlamentare are loc într-un context de tranziție politică.

Aleksandar Vučić a demisionat din funcția de președinte la 27 septembrie, într-o încercare nereușită de a reveni la conducerea guvernului.

Serbia trebuie să organizeze alegeri prezidențiale anticipate până la sfârșitul anului 2026.

Deși noua majoritate nu și-a preluat încă atribuțiile, schimbarea raportului de forțe a fost urmată de mai multe rețineri în dosare privind presupuse fraude electorale, atacuri asupra protestatarilor și fapte de corupție.

Vučić și-a acuzat adversarii politici de ceea ce a numit „teroare revoluționară”, în timp ce formațiunea sa continuă să controleze executivul până la instalarea noului guvern.

SNS a respins de-a lungul timpului acuzațiile privind corupția, clientelismul și presupusele legături cu criminalitatea organizată.

Schimbarea politică ar putea influența relațiile Serbiei cu Uniunea Europeană

Victoria mișcării studențești este urmărită și în afara granițelor Serbiei, într-un context european marcat de proteste și mobilizări politice ale tinerilor.

Serbia este stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, însă procesul de integrare a stagnat în perioada conducerii lui Aleksandar Vučić.

Fostul președinte a menținut relații apropiate cu Rusia și China, în paralel cu negocierile privind apropierea de blocul comunitar.

Noua majoritate parlamentară a promis restabilirea statului de drept și combaterea corupției, însă direcția viitoarei politici externe va depinde de deciziile guvernului care urmează să fie format.

Ședința inaugurală din 17 noiembrie va reprezenta primul pas instituțional către transferul puterii, după alegerile care au pus capăt dominației parlamentare a partidului lui Vučić.