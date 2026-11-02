A fost arestat magnatul apropiat de Aleksandar Vučić, după ce banca sa a fost închisă | Cine este Davor Macura și de ce închiderea Alta Bank contează

Davor Macura, în vârstă de 44 de ani, a fost reținut în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit publicației sârbe Nova.rs.

Omul de afaceri este fondatorul și președintele ALTA Group, un conglomerat cu interese în sectorul bancar, al serviciilor de plată și al asigurărilor.

Macura a ajuns în atenția publicului din Serbia în ultimii ani, după ce și-a extins afacerile în mai multe domenii.

A fost în Top 300 cele mai influente persoane din Serbia

În aprilie 2026, cotidianul Blic l-a inclus pe locul 15 în clasamentul celor mai puternice 300 de persoane din Serbia, unde l-a descris drept unul dintre liderii noii generații de oameni de afaceri din regiune.

În spatele acestei imagini de succes au apărut însă și controverse legate de modul în care și-a dezvoltat afacerile și de relațiile sale cu persoane apropiate puterii de la Belgrad.

ALTA Bank, în centrul unei crize financiare

Arestarea lui Macura vine după o decizie majoră a Băncii Naționale a Serbiei (NBS).

Sâmbătă dimineață, Consiliul Executiv al instituției a revocat licența de funcționare a ALTA Bank și a dispus intrarea băncii în procedura de faliment.

Potrivit explicațiilor oficiale, controalele efectuate de banca centrală au evidențiat o deteriorare semnificativă a situației financiare a instituției și riscul unei noi scăderi a lichidității.

În aceste condiții, interesele deponenților ar fi fost puse în pericol

Banca centrală a precizat că, înainte de retragerea licenței, a încercat să ia măsuri pentru îmbunătățirea lichidității ALTA Bank.

În cele din urmă, autoritatea de reglementare a considerat că retragerea autorizației reprezintă măsura necesară pentru protejarea clienților și menținerea stabilității sistemului financiar.

Decizia a provocat agitație la Belgrad. Polițiști înarmați, inclusiv cu arme de foc de calibru mare, au fost văzuți în fața sediului băncii din Belgradul Nou. Potrivit presei sârbe, poliția a petrecut peste 30 de ore în sediul instituției, unde a efectuat percheziții.

În același timp, au apărut imagini cu cetățeni care așteptau în fața unei sucursale ALTA Bank din Novi Sad, după închiderea acesteia.

Vizionar sau escroc?

Davor Macura și-a început cariera în 2008, cu o casă de schimb valutar în Zemun, după care a intrat în afacerile cu aur și în sectorul serviciilor financiare.

Un moment important al ascensiunii sale a fost anul 2021, când compania sa ABL Solvent a cumpărat fostul complex industrial IMT din Belgrad, pentru aproximativ 70 de milioane de euro.

Pe terenul respectiv este prevăzut un proiect imobiliar de amploare, cu un cartier rezidențial de lux, prezentat drept un „oraș în oraș”, cu o capacitate de aproximativ 13.500 de locuitori.

Publicația Vreme a relatat despre condițiile în care a avut loc tranzacția și despre sprijinul financiar acordat prin intermediul AIK Bank, controlată la acea vreme de omul de afaceri Miodrag Kostić.

Numele lui Macura apare și în investigațiile BIRN privind relațiile comerciale dintre companiile sale și persoane din cercul de apropiați ai președintelui Aleksandar Vučić.

Printre acestea se numără Nikola Petrović, nașul liderului sârb, dar și persoane asociate cu afaceri din Kosovo.

Dubioasele relații ale lui Macura cu companiile de stat

Un alt capitol controversat îl reprezintă contractele ALTA Bank cu instituții și companii de stat din Serbia.

Publicația sârbă Vreme a scris despre colaborarea băncii cu EPS, compania națională de electricitate, pentru intermedierea plăților electronice ale facturilor. În urma acordului din 2023, ALTA Bank a înregistrat o creștere puternică a activității.

Potrivit datelor prezentate de publicația sârbă, banca a înregistrat în 2023 o creștere de până la 22 de ori față de anul precedent. Numărul conturilor curente ale clienților persoane juridice a crescut cu 174% în 2023 și cu încă 103% în 2024.

Aranjamentul a atras critici din partea unor economiști și foști oficiali ai Băncii Naționale a Serbiei, care au pus sub semnul întrebării transparența acordurilor și posibilele avantaje acordate unei instituții private în relația cu o companie de stat.

În investigațiile sale, Vreme a relatat și despre colaborări ale ALTA Bank cu Asociația Automobiliștilor din Serbia și Serviciul de Parcare din Belgrad.

Prăbușirea ALTA Bank și reținerea lui Davor Macura reprezintă o lovitură pentru unul dintre grupurile de afaceri care au cunoscut o expansiune rapidă în Serbia în ultimii ani.