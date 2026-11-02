Prima pagină » Știri externe » A fost arestat magnatul apropiat de Aleksandar Vučić, după ce banca sa a fost închisă | Cine este Davor Macura și de ce închiderea Alta Bank contează

A fost arestat magnatul apropiat de Aleksandar Vučić, după ce banca sa a fost închisă | Cine este Davor Macura și de ce închiderea Alta Bank contează

Davor Macura, unul dintre oamenii de afaceri influenți din Serbia și apropiat de Partidul Progresist Sârb, a fost reținut. Arestarea sa vine la scurt timp după ce Banca Națională a Serbiei a revocat licența ALTA Bank, instituția financiară pe care o deținea, și a dispus intrarea acesteia în procedura de faliment. Autoritățile au invocat deteriorarea gravă a situației financiare și riscurile pentru deponenți.
A fost arestat magnatul apropiat de Aleksandar Vučić, după ce banca sa a fost închisă | Cine este Davor Macura și de ce închiderea Alta Bank contează
Vreme
Luiza Moldovan
02 nov. 2026, 13:30, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Davor Macura, în vârstă de 44 de ani, a fost reținut în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit publicației sârbe Nova.rs.

Omul de afaceri este fondatorul și președintele ALTA Group, un conglomerat cu interese în sectorul bancar, al serviciilor de plată și al asigurărilor.

Macura a ajuns în atenția publicului din Serbia în ultimii ani, după ce și-a extins afacerile în mai multe domenii.

A fost în Top 300 cele mai influente persoane din Serbia

În aprilie 2026, cotidianul Blic l-a inclus pe locul 15 în clasamentul celor mai puternice 300 de persoane din Serbia, unde l-a descris drept unul dintre liderii noii generații de oameni de afaceri din regiune.

În spatele acestei imagini de succes au apărut însă și controverse legate de modul în care și-a dezvoltat afacerile și de relațiile sale cu persoane apropiate puterii de la Belgrad.

ALTA Bank, în centrul unei crize financiare

Arestarea lui Macura vine după o decizie majoră a Băncii Naționale a Serbiei (NBS).

Sâmbătă dimineață, Consiliul Executiv al instituției a revocat licența de funcționare a ALTA Bank și a dispus intrarea băncii în procedura de faliment.

Potrivit explicațiilor oficiale, controalele efectuate de banca centrală au evidențiat o deteriorare semnificativă a situației financiare a instituției și riscul unei noi scăderi a lichidității.

În aceste condiții, interesele deponenților ar fi fost puse în pericol

Banca centrală a precizat că, înainte de retragerea licenței, a încercat să ia măsuri pentru îmbunătățirea lichidității ALTA Bank.

În cele din urmă, autoritatea de reglementare a considerat că retragerea autorizației reprezintă măsura necesară pentru protejarea clienților și menținerea stabilității sistemului financiar.

Decizia a provocat agitație la Belgrad. Polițiști înarmați, inclusiv cu arme de foc de calibru mare, au fost văzuți în fața sediului băncii din Belgradul Nou. Potrivit presei sârbe, poliția a petrecut peste 30 de ore în sediul instituției, unde a efectuat percheziții.

În același timp, au apărut imagini cu cetățeni care așteptau în fața unei sucursale ALTA Bank din Novi Sad, după închiderea acesteia.

Vizionar sau escroc?

Davor Macura și-a început cariera în 2008, cu o casă de schimb valutar în Zemun, după care a intrat în afacerile cu aur și în sectorul serviciilor financiare.

Un moment important al ascensiunii sale a fost anul 2021, când compania sa ABL Solvent a cumpărat fostul complex industrial IMT din Belgrad, pentru aproximativ 70 de milioane de euro.

Pe terenul respectiv este prevăzut un proiect imobiliar de amploare, cu un cartier rezidențial de lux, prezentat drept un „oraș în oraș”, cu o capacitate de aproximativ 13.500 de locuitori.

Publicația Vreme a relatat despre condițiile în care a avut loc tranzacția și despre sprijinul financiar acordat prin intermediul AIK Bank, controlată la acea vreme de omul de afaceri Miodrag Kostić.

Numele lui Macura apare și în investigațiile BIRN privind relațiile comerciale dintre companiile sale și persoane din cercul de apropiați ai președintelui Aleksandar Vučić.

Printre acestea se numără Nikola Petrović, nașul liderului sârb, dar și persoane asociate cu afaceri din Kosovo.

Dubioasele relații ale lui Macura cu companiile de stat

Un alt capitol controversat îl reprezintă contractele ALTA Bank cu instituții și companii de stat din Serbia.

Publicația sârbă Vreme a scris despre colaborarea băncii cu EPS, compania națională de electricitate, pentru intermedierea plăților electronice ale facturilor. În urma acordului din 2023, ALTA Bank a înregistrat o creștere puternică a activității.

Potrivit datelor prezentate de publicația sârbă, banca a înregistrat în 2023 o creștere de până la 22 de ori față de anul precedent. Numărul conturilor curente ale clienților persoane juridice a crescut cu 174% în 2023 și cu încă 103% în 2024.

Aranjamentul a atras critici din partea unor economiști și foști oficiali ai Băncii Naționale a Serbiei, care au pus sub semnul întrebării transparența acordurilor și posibilele avantaje acordate unei instituții private în relația cu o companie de stat.

În investigațiile sale, Vreme a relatat și despre colaborări ale ALTA Bank cu Asociația Automobiliștilor din Serbia și Serviciul de Parcare din Belgrad.

Prăbușirea ALTA Bank și reținerea lui Davor Macura reprezintă o lovitură pentru unul dintre grupurile de afaceri care au cunoscut o expansiune rapidă în Serbia în ultimii ani.

Recomandarea video

Legea integrității: cum i-a înfipt Nicușor Dan un cuțitaș în spate lui Dominic Fritz. Versiuni complet diferite între declarațiile oficiale și documentele trimise Comisiei Europene
G4Media
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
GSP.ro
Rezultate finale, alegeri prezidențiale în Bulgaria: Iliana Iotova a câștigat turul doi cu 57,5% și devine prima președinte femeie de la Sofia. Adversarul ei, Andrei Ghiurov, a câștigat votul diasporei
Gandul
Ce meserie practică mama Claudiei Ion? Deși concurenta Insula iubirii a spus că e polițistă, femeia se ocupă cu altceva
Cancan
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
Prosport
Românul care a fondat Therme construiește în Manchester cea mai mare destinație de wellbeing din lume. Chiar și ambasadoarea României la Londra e impresionată
Libertatea
Card de carburant pentru persoanele cu handicap! Câți bani primesc beneficiarii și de câte ori pe an se alimentează cardul
CSID
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor