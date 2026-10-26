Rusia a avut o primă reacție în legătură cu rezultatele alegerilor parlamentare din Serbia, în urma cărora aliatul său, Aleksandar Vucic, și-a recunoscut înfrângerea.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Moscova a luat act de rezultat, l-a felicitat pe Vučić și și-a exprimat speranța că noii conducători ai Serbiei vor înțelege faptul că o cooperare cu Rusia este în interesul țării lor.

„Apreciem foarte mult contribuția pe care domnul Vučić a adus-o la dezvoltarea relațiilor noastre bilaterale. Suntem conștienți că el va rămâne activ în politică și sperăm că inclusiv din opoziție, va continua să contribuie la dezvoltarea relațiilor noastre bilaterale”, a declarat Peskov reporterilor, notează Reuters.

„În ceea ce privește noua forță politică care va ajunge la putere în urma alegerilor, dorim să ne exprimăm speranța că acțiunile sale vor fi, de asemenea, orientate în mod constructiv către dezvoltarea în continuare a relațiilor și că aceste noi forțe politice vor înțelege că o cooperare cu Rusia este în interesul Serbiei, deoarece aceasta aduce beneficii Serbiei”, a adăugat Peskov.

Serbia își dorește să devină membră a Uniunii Europene. Belgradul nu a aderat la sancțiunile susținute de UE împotriva Rusiei privind războiul din Ucraina și a continuat să dezvolte legături strânse de natură economică, politică și militară cu Rusia.

Înfrângere zdrobitoare pentru Vucic la alegerile parlamentare din Serbia

Duminică, în Serbia, oamenii au ieșit la vot în cadrul alegerilor parlamentare, pe fondul unei crize politice prelungite, marcată de proteste masive împotriva autorităților de la Belgrad.

Duminică seara, Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare în fața mișcării conduse de studenți.

Potrivit celor mai recente date, cele de la ora 16:00, au fost centralizate, la momentul redactării articolului, voturile din 97,2% din secții. Astfel, până acum, Lista Studenților a obținut 53,43% din voturi, în timp ce Partidul Progresist Sârb, al lui Vucic, a obținut 39,65% din voturi.