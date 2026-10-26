Macron promite un pachet de măsuri care să calmeze protestele violente din Franța: I-am cerut Guvernului să răspundă revendicărilor legitime

Emmanuel Macron, președintele Franței, a promis luni ca statul va adopta o serie de măsuri urgente, ca răspuns la protestele studenților din ultimele săptămâni. Măsurile ar urma să fie implementate de Guvern.

Manifestațiile de pe străzile mărilor orașe din Franța riscă să se repete, a mai precizat șeful statului francez.

Ce măsuri pregătește Guvernul Franței

Premierul Franței, Sebastien Lecornu, urmează să susțină o conferință de presă după o întâlnire cu sindicatele elevilor, care au cerut mai multe resurse pentru educație și o reformă în procedurile de admitere la universități, pe care le consideră nedrepte.

„I-am cerut guvernului să răspundă revendicărilor legitime care stau la originea acestei mișcări sociale”, a declarat Macron de la Marsilia, unde s-a deplasat pentru a evalua pagubele provocate de proteste, conform Reuters.

Studenții amenință în continuare cu proteste

Ca răspuns la tulburările ordinii și liniștii publice, ministrul de Interne a mobilizat, după ultimele nouă zile, peste 70.000 de polițiști pentru manifestațiile de sâmbătă. Cel mai recent protest a fost convocat de sindicate pentru a denunța creșterile de prețuri, în contextul degradării serviciilor publice.

Mișcarea a depășit cu mult nemulțumirea inițială a studenților, atrăgând sindicate și activiști ai „vestelor galbene”.

Întrebat despre viitoare proteste, Nunez a răspuns că se așteaptă ca acestea să mai continue.

„Seara de Halloween este, în mod tradițional, destul de agitată. Ne așteptăm ca lucrurile să fie din nou complicate”, a adăugat el.

După ultimul protest, organizat sâmbătă în mai multe orașe din Franța și, inclusiv, în Paris, 1.435 de persoane au ajuns în arestul poliției.