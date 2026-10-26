Serbia sărbătorește victoria studenților în alegeri. Mii de oameni au ieșit pe străzi la Belgrad și Novi Sad

Străzile mai multor orașe din Serbia s-au umplut de oameni care au sărbătorit victoria mișcării studențești, formată în urmă cu aproape doi ani. La Belgrad, Novi Sad și în alte localități, susținătorii studenților au ieșit în piețe, au dansat și au scandat „Victorie!”, în timp ce șoferii claxonau, iar cerul era luminat de artificii.

Potrivit BBC, atmosfera a fost una de bucurie și neîncredere. Mulți dintre cei prezenți nu se așteptau ca mișcarea studențească să obțină un asemenea rezultat.

„Serbia este liberă. Este un miracol”, a declarat un student.

În Piața Slavija din Belgrad, oamenii s-au îmbrățișat și au plâns de bucurie. „Este cu adevărat fantastic. Plângem cu toții. Nici nu ne vine să credem că a fost atât de ușor”, a declarat una dintre participantele la sărbătoare.

Novi Sad, orașul în care au început protestele, sărbătorește victoria

La Novi Sad, orașul din nordul Serbiei unde a început mișcarea de protest, centrul a fost plin de oameni.

„Acum totul va fi mai bine”, a spus un locuitor din Novi Sad pentru sursa citată.

Mișcarea studențească a apărut după prăbușirea unei copertine din beton la gara din Novi Sad, tragedie în care au murit 16 persoane. Protestatarii au acuzat corupția și neglijența autorităților și au cerut tragerea la răspundere a celor vinovați.

Manifestațiile au continuat aproape doi ani, iar mișcarea a atras treptat susținători din întreaga țară.

Studenții au atras candidați din mai multe domenii

Lista Studenților, formațiunea care a participat la alegeri, nu are o conducere politică tradițională. Candidații săi provin din diferite domenii, printre care medicina, învățământul universitar, cultura și sportul.

Mișcarea a promis să combată corupția, să elimine influența partidelor asupra companiilor publice și să asigure independența televiziunii publice.

Potrivit estimărilor institutului independent CeSID, Lista Studenților a obținut 52,9% din voturi, iar participarea la urne a ajuns la 69,34%, unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii ani.

Reprezentanții mișcării consideră că rezultatul alegerilor oferă Serbiei șansa unui nou început. „Acesta va fi un stat liber”, a declarat unul dintre candidați.

Un alt candidat le-a transmis susținătorilor că rezultatul demonstrează puterea oamenilor de a schimba conducerea țării.

„Nicio forță nu poate învinge pentru totdeauna un popor care a decis să își ia destinul în propriile mâini”, a spus acesta.

Următorul pas, formarea noului guvern

Victoria studenților marchează o schimbare importantă pentru Serbia, unde Partidul Progresist Sârb, condus de Aleksandar Vučić, s-a aflat la putere din 2012.

Mișcarea studențească a reușit să atragă alegători nemulțumiți de corupție și de modul în care au fost conduse instituțiile publice. Candidații săi au promis schimbări în administrație și mai multă transparență în activitatea autorităților.

Următorul pas va fi stabilirea viitorului prim-ministru și formarea unui nou guvern.