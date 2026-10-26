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Comisia Europeană lansează o platformă de investiții în Mediterana, cu garanții UE de până la 4,5 miliarde de euro

Comisia Europeană a lansat platforma T-MED, care va oferi garanții de până la 4,5 miliarde de euro pentru atragerea investițiilor în energie regenerabilă și tehnologii curate în regiunea Mediteranei.
Comisia Europeană lansează o platformă de investiții în Mediterana, cu garanții UE de până la 4,5 miliarde de euro
Maria Nițu
26 oct. 2026, 16:39, Știri externe
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Astăzi, Comisia Europeană a lansat Platforma de Investiții T-MED, pentru a mobiliza investiții în energie regenerabilă și tehnologii curate în întreaga Mediterană, potrivit unui comunicat de presă.

Platforma este o componentă cheie a Inițiativei de Cooperare Trans-Mediteraneene pentru Energie Regenerabilă și Tehnologii Curate (T-MED), o inițiativă a Pactului pentru Mediterana.

Platforma a fost prezentată de comisarul european pentru Mediterana, Dubravka Šuica, în cadrul unui eveniment organizat la Bruxelles.

La întâlnire au participat instituții financiare europene și internaționale, investitori privați și promotori de proiecte, care au discutat despre proiectele ce ar putea beneficia de sprijinul Comisiei.

Sprijinul Uniunii Europene va include garanții de până la 4,5 miliarde de euro prin Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă Plus (FEDD+).

Ele vor ajuta la reducerea riscurilor pentru investitori, atragerea capitalului privat și la grăbirea proiectelor viabile din domeniul energiei regenerabile și al tehnologiilor curate în regiune.

Platforma va facilita colaborarea dintre instituțiile financiare, investitori și promotorii de proiecte. Va pune în legătură proiectele cu potențiale surse de finanțare, contribuind la transformarea oportunităților de investiții în proiecte clare.

Mediterana are un potențial mare, neexploatat, de energie regenerabilă. Platforma de Investiții T-MED își propune să deblocheze acest potențial prin sprijinirea investițiilor în generarea de energie electrică din surse regenerabile, hidrogen regenerabil, rețele de transport și distribuție a energiei electrice, stocarea energiei, interconexiuni transfrontaliere și producție cu tehnologii curate.

Dincolo de finanțare, platforma va sprijini eforturile de îmbunătățire a cadrelor de reglementare, a procedurilor de autorizare, a accesului la rețea și a acordurilor de achiziție a energiei, promovând dezvoltarea competențelor și lanțurile valorice locale ale tehnologiilor curate.

Prin abordarea acestor bariere în calea investițiilor, T-MED va ajuta la consolidarea securității energetice, aprofundarea cooperării economice și crearea de oportunități pentru o creștere în întreaga Mediterană.

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