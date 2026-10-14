Comisia Europeană propune amânarea cu un an a regulilor privind metanul pentru importatorii de energie

Comisia Europeană a propus, miercuri, amânarea cu un an a aplicării unor prevederi din Regulamentul UE privind metanul, care vizează importatorii de energie.

Măsura aceasta urmărește să reducă presiunea asupra industriei europene și a administrațiilor naționale, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Modificarea vizează obligațiile importatorilor de gaze naturale, petrol și cărbune privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de metan.

În plus, propunerea amână cu un an cerințele de raportare privind intensitatea emisiilor de metan, atât pentru importatori, cât și pentru producătorii din Uniunea Europeană.

Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen, a spus că obiectivele climatice ale Uniunii rămân aceleași, dar aplicarea regulilor trebuie adaptată la situația actuală a pieței energiei.

„Ambiția Europei în lupta împotriva schimbărilor climatice rămâne neclintită. Dar, pe măsură ce ne apropiem de o iarnă dificilă în ceea ce privește prețurile la energie, trebuie să fim flexibili și pragmatici în punerea în aplicare a normelor noastre. În prezent, prioritatea este de a proteja cetățenii europeni de volatilitatea prețurilor cu care ne confruntăm și de a evita orice risc suplimentar potențial pentru aprovizionarea cu energie într-un moment de constrângeri globale”, a declarat Dan Jorgensen.

Rolul acestei amânări cu un an a prevederilor referitoare la importuri este de a evita presiuni noi asupra siguranței aprovizionării cu combustibili fosili importați, în actualul context geopolitic.

Propunerea nu schimbă obiectivele, principiile sau domeniul de aplicare al regulamentului și nici angajamentul UE de a reduce emisiile de metan.

Cu toate acestea, perioada în plus le va permite importatorilor să aibă mai mult timp pentru a respecta integral cerințele, în condițiile grele de pe piețele mondiale ale energiei.

Modificarea va fi transmisă Parlamentului European și Consiliului UE pentru adoptare.

Comisia Europeană a anunțat că va colabora cu cele două instituții pentru ca procesul legislativ să continue conform planului.

Ce rol are metanul

Metanul este a doua cea mai mare sursă de emisii de gaze cu efect de seră, după dioxidul de carbon (CO2). Reducerea acestor emisii este una dintre cele mai rapide și bune metode de limitare a încălzirii globale, iar asta poate ajuta la economisirea energiei.

Adoptat în 2024, Regulamentul UE privind metanul este prima legislație cuprinzătoare din lume care reglementează și emisiile de metan asociate importurilor de petrol, gaze și cărbune.

Documentul introduce cerințe treptate pentru creșterea transparenței și se aplică producției interne, transportului, prelucrării și importurilor de energie.