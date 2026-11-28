Modificarea urma să intre în vigoare la 29 noiembrie 2026, însă Comisia Europeană a anunțat sâmbătă că intenționează să mențină până la 1 ianuarie 2030 actuala metodă de calcul pentru vehiculele care îndeplinesc anumite condiții.

Decizia vizează mașinile hibride plug-in (PHEV), care combină un motor electric, alimentat de la o baterie ce poate fi reîncărcată la priză, cu un motor pe benzină sau motorină.

De ce este modificată metoda de calcul

În prezent, emisiile oficiale de CO₂ ale acestor automobile sunt calculate și în funcție de proporția distanței parcurse folosind energia electrică. Acest indicator, numit „factor de utilitate” (utility factor), estimează cât de mult circulă un vehicul în modul electric și cât de mult utilizează motorul termic.

Problema este că datele colectate în trafic arată că proprietarii folosesc motorul electric mai puțin decât se presupune în testele oficiale, inclusiv pentru că nu își încarcă suficient de des bateriile.

În consecință, emisiile reale de CO₂ sunt mai mari decât valorile declarate în urma testelor de omologare.

Comisia Europeană susține că amânarea oferă producătorilor auto o perioadă suplimentară de flexibilitate, în care pot investi în îmbunătățirea tehnologiei și în dezvoltarea unor modele cu autonomie electrică mai mare.

Măsura se aplică exclusiv vehiculelor hibride plug-in cu o autonomie electrică de cel puțin 80 de kilometri. Factorii de calcul vor rămâne la nivelurile aplicabile în 2025, urmând să fie actualizați periodic, începând din 2030, pe baza performanțelor înregistrate în condiții reale de utilizare.

Emisiile reale pot fi de șase ori mai mari decât cele oficiale

Amânarea vine în contextul unor diferențe importante între rezultatele testelor de laborator și emisiile înregistrate în trafic.

Potrivit organizației de mediu Transport & Environment (T&E), care a analizat datele publicate de Agenția Europeană de Mediu, automobilele hibride plug-in înmatriculate în 2024 au emis, în medie, 145 de grame de CO₂ pe kilometru în utilizarea reală, față de numai 24 de grame pe kilometru în testele oficiale.

Astfel, emisiile reale au fost de aproximativ șase ori mai mari decât cele declarate.

Organizația avertizează că diferența dintre valorile oficiale și cele înregistrate în trafic s-a mărit în fiecare an de când au început măsurătorile bazate pe datele reale, în 2021.

T&E s-a opus amânării modificărilor și susține că actualizarea metodei de calcul este necesară pentru ca producătorii auto să nu beneficieze de valori oficiale care subestimează poluarea generată de aceste vehicule.

Decizia trebuie să parcurgă procedurile europene

Propunerea Comisiei Europene urmează să fie transmisă statelor membre și Parlamentului European, care pot formula obiecții în cadrul procedurilor de adoptare.

Comisia susține că modificarea oferă producătorilor auto predictibilitate și timp pentru dezvoltarea unor hibride plug-in mai eficiente, fără să renunțe la actualizarea regulată a factorilor de calcul pe baza datelor din trafic, începând cu 2030.