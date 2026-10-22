Parlamentul European amână cu trei ani obligațiile privind emisiile de metan. Virgil Popescu: Protejăm producția de petrol și gaze din România

Parlamentul European a votat joi amânarea cu trei ani a unor obligații privind monitorizarea și raportarea emisiilor de metan din sectorul energetic, potrivit unui comunicat de presă.

Măsura a fost adoptată după aprobarea unui amendament susținut de europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, care spune că decizia va proteja producătorii de petrol și gaze din România și din Uniunea Europeană.

Potrivit lui Virgil Popescu, propunerea a fost adoptată cu 341 de voturi și prevede o amânare cu doi ani mai mare decât cea propusă inițial de Comisia Europeană.

Europarlamentarul a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a obținut, alături de colegii din Partidul Popular European (PPE), și introducerea unei clauze de revizuire.

Aceasta prevede ca Executivul european să prezinte, până la 1 iulie 2029, un raport despre pregătirea pentru aplicarea noilor reguli și efectele lor asupra securității aprovizionării cu energie.

„Amânare cu trei ani a obligațiilor privind emisiile de metan: protejăm producția de petrol și gaze din România și din UE! Amendamentul meu și al colegilor a fost adoptat! Și mai mult chiar, împreună cu PPE am obținut introducerea unei clauze de revizuire, care prevede prezentarea de către Comisia Europeană, până la 1 iulie 2029, a unui raport privind gradul de pregătire pentru implementare și securitatea aprovizionării, în completarea evaluării prevăzute la articolul 36”, a transmis europarlamentarul.

Ce obligații privind emisiile de metan ar urma să fie amânate

Una dintre principalele modificări îi vizează pe importatorii de țiței, gaze naturale și cărbune.

Aceștia ar urma să aibă termen până pe 31 mai 2031 pentru a demonstra că acordurile de furnizare încheiate sau reînnoite începând cu 4 august 2024 respectă cerințe de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de metan echivalente celor din Uniunea Europeană.

Același termen ar fi valabil și pentru raportarea măsurilor de adaptare a contractelor mai vechi.

Pentru prima raportare privind intensitatea emisiilor de metan, termenul propus este 5 august 2031, în loc de 5 august 2029. Prevederea se aplică producătorilor și importatorilor din UE.

Operatorii europeni din sectorul petrolului și gazelor ar urma să primească încă trei ani pentru transmiterea rapoartelor verificate privind emisiile de metan.

Termenul ar fi februarie 2030 pentru activele exploatate direct de operatori și august 2031 pentru cele care nu sunt operate direct de aceștia.

„De ce este important acest amendament pentru România? Și nu doar pentru România, ci și pentru toate statele din UE. Pentru că aplicarea acestor cerințe trebuie să țină cont și de realitățile din teren, de costurile pe care le presupun și de capacitatea producătorilor de a face investițiile necesare fără a-și pierde competitivitatea”, a explicat europarlamentarul.

Aproximativ 43.000 de sonde de petrol și gaze în România care nu mai sunt folosite

Pentru industria energetică din România, una dintre principalele probleme este numărul mare de sonde vechi. Multe dintre acestea nu mai sunt folosite, însă evaluarea și monitorizarea emisiilor pot genera costuri mari.

„Pentru România, miza este una concretă. Avem peste 50.000 de sonde de petrol și gaze, dintre care aproximativ 43.000 nu mai sunt utilizate. Evaluarea și monitorizarea acestor active pot genera costuri semnificative. Fără un calendar realist de aplicare, aceste cheltuieli riscă să afecteze competitivitatea producătorilor români și capacitatea lor de a susține investițiile majore pe care le au deja în derulare”, a precizat Virgil Popescu.

Fostul ministru al Energiei a spus că amânarea nu înseamnă renunțarea la obiectivele de reducere a emisiilor de metan, ci doar modificarea calendarului de aplicare a regulilor.

„Avem nevoie de obiective de mediu clare, dar și de termene care să permită industriei să se adapteze, să investească și să rămână competitivă. Prin susținerea acestei amânări, am pledat pentru un echilibru între responsabilitatea față de mediu, securitatea energetică și protejarea capacității de producție din România și din Uniunea Europeană”.