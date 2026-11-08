Guru-ul unei secte, care și-a încurajat adepții să moară de foame pentru a-l „întâlni pe Iisus”, condamnat la 200 de ani de închisoare

Guru-ul unei secte evanghelice apocaliptice din Kenya, găsit vinovat de uciderea a 190 de copii și a unui adult după ce și-a încurajat adepții să moară de foame pentru a-L „întâlni pe Isus” , a fost condamnat vineri la 200 de ani de închisoare, potrivit Le Figaro.

Sute de cadavre au fost descoperite în 2023 în interiorul țării, lângă plajele din Malindi, în sud. Mass-media a numit rapid cazul „Masacrul din pădurea Shakahola” – una dintre cele mai grave tragedii legate de culte care au traumatizat națiunea est-africană.

Luna trecută, tribunalul din orașul portuar Mombasa de la Oceanul Indian l-a judecat pe autoproclamatul pastor și fostul taximetrist Paul Mackenzie, împreună cu 28 de complici, pentru uciderea a 190 de copii și a unui adult între ianuarie 2021 și septembrie 2023.

La câteva ore după citirea sentinței, judecătoarea Diana Kavedza Mochache l-a condamnat la 100 de ani de închisoare pentru fiecare dintre cele 183 de victime care au murit de foame și o pedeapsă echivalentă pentru alte opt persoane care au pierit prin „omucidere directă”, aceste pedepse urmând să fie executate concomitent pentru „a se obține o pedeapsă totală de 200 de ani de închisoare”. Dintre cei 28 de coinculpați, 26 au fost condamnați la pedepse cuprinse între 100 și 160 de ani de închisoare, iar doi au primit pedepse de 10 ani.

Acuzarea solicitase pedeapsa cu moartea pentru guru

Avocatul apărării a indicat că clienții săi vor face apel. La începutul săptămânii, acuzarea solicitase pedeapsa cu moartea pentru guru, o prevedere consacrată în legislația kenyană. Cu toate acestea, ultima execuție din țară datează din 1987.

Paul Mackenzie, care se confruntă și cu acuzații suplimentare de omor din culpă și terorism în cazuri separate , „a dirijat” practicile de post conform unei „ierarhii a morții”, conform mărturiilor: mai întâi copiii, apoi adolescenții, apoi femeile și în final bărbații.

Un nepot al său, acum în vârstă de 11 ani, a postit timp de opt zile, conform documentelor instanței, înainte de a fi salvat în martie 2023. Frații săi, în vârstă de 2 și 5 ani, a explicat el, au murit după ce părinții le-au interzis să mănânce și să bea, la ordinul guru-ului.

Medicina modernă și spitalele „instrumente ale diavolului”

În timpul procesului, martorii au descris o mișcare care denunța educația formală drept „satanică”, considera medicina modernă și spitalele instrumente ale diavolului și le cerea adepților acesteia să se retragă din lume la o fermă de 325 de hectare în pădurea Shakahola, o vastă zonă de tufișuri de pe coasta Kenyei.

Guru a fost arestat în aprilie 2023, după ce unii dintre adepții săi au fost salvați în urma alertei adresate autorităților de către un grup pentru drepturile omului. Operațiunea poliției a descoperit gropi comune puțin adânci. Săpăturile au trebuit să fie întrerupte când morgile locale au fost supraaglomerate de numărul de cadavre găsite. Comisia Națională pentru Drepturile Omului din Kenya a estimat numărul morților la 429 în 2024, dintre care unii rămân neidentificați. În ianuarie, Paul Mackenzie a fost din nou pus sub acuzare după descoperirea a încă 52 de cadavre într-un sat din apropiere.

Guru a atras mii de adepți

Guru a înființat „Biserica Internațională Good News” în 2003 , deschizând filiale în Nairobi și de-a lungul coastei kenyene, care au atras mii de adepți înainte de a decreta închiderea lor în 2019. Mulți kenyeni au cerut reglementări mai stricte, dar fără succes, pentru organizațiile religioase, mai ales după ce a ieșit la iveală că Paul Mackenzie fusese arestat de două ori în trecut și apoi eliberat.